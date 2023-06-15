Yumurtayı ziyan etmeyin! Besin değerini yok etmeden doğru haşlama tekniği

Yumurta haşlarken ziyan etmemek büyük önem taşıyor! Haşladığınız yumurtanın ziyan olmaması için mutlaka bilmeniz gerekenler

Yumurta Kaç Dakikada Haşlanmalı?

Yumurta, hem besleyici hem de lezzetli bir gıda olması nedeniyle pek çok kişinin kahvaltı sofrasının vazgeçilmezidir. Ancak yumurtanın pişirme süresi, kişisel tercihe ve sağlık açısından önemli bir faktördür. Peki yumurta kaç dakikada haşlanmalı? Bu sorunun cevabı için yumurtanın pişirme derecelerini ve faydalarını inceleyelim.

Yumurtanın Pişirme Dereceleri

Yumurtayı haşlarken, sarısının ve beyazının sertliğine göre üç farklı pişirme derecesi vardır: yumuşak haşlanmış, orta haşlanmış ve sert haşlanmış. Bu dereceler, yumurtayı kaynar suya koyduktan sonra geçen süreye göre belirlenir.

- Yumuşak haşlanmış yumurta: Yumurtanın beyazı tamamen pişmiş, sarısı ise akışkan kalmıştır. Bu derece için yumurtayı 3-4 dakika haşlamak yeterlidir.

- Orta haşlanmış yumurta: Yumurtanın beyazı ve sarısının kenarları tamamen pişmiş, sarısının ortası ise hafif akışkan kalmıştır. Bu derece için yumurtayı 5-6 dakika haşlamak gerekir.

- Sert haşlanmış yumurta: Yumurtanın beyazı ve sarısı tamamen katılaşmıştır. Bu derece için yumurtayı 7-8 dakika haşlamak yeterlidir.

YUMURTA NASIL HIZLICA SOYULUR?

Mynet.com sitesinde yumurtanın hızlı soyulmasını sağlayacak püf noktalar paylaşıldı.

1. Yumurtalarınız şoka girsin: Önce sıcak, sonra soğuk



Bir yumurtayı soyabilmenin en iyi yolu; onu şaşırtmak, "Hay Allah, neden öyle oldu?" dedirtmektir. Tıpkı ateşi yükselen evladınızı duşa sokup önce sıcak, sonra soğuk suyla şok yaptığınız gibi, yumurtaya da şefkat dolu bir şok geçirtmelisiniz.

Kaynadığı gibi masaya koyduğunuz bir yumurtayı soymak, dünyanın en zor işidir. Birincisi elleriniz yanar -ki bunu istemeyiz-, ikincisi de yumurtanın kabuğu sıcakken epey inatçıdır. Bu yüzden, daha kolay soyulan yumurta kabukları için, yapmanız gereken aslında çok basit. **Yumurtayı sıcak suya koyup daha hızlı kaynatmayı hedeflemek yerine, soğuk suya koyup öyle haşlayın. Daha sonra, piştiğine ikna olduktan sonra tekrar soğuk suda biraz bekletin yumurtayı, bitti gitti!

2. Yumurtaya masaj yapın



Bir yumurtayı soyabilmenin en iyi yolu, ona hak ettiği değeri vermek ve gerekirse masaj yapmaktır. Yumurtayı düz bir zeminde (Tezgah olur, masa olur) tek elinizle hafif hafif, masaj yapar gibi gezdirmek onu mayıştıracak, kabuklarının kolaylıkla soyulabilmesini sağlayacaktır. Es geçmeyin, yumurtaların da sevgiye ve saygıya ihtiyacı var. Hafif bir masajı kim istemez ki?

3. Yumurtanın başını döndürün



Güzel sözden, masajdan anlamayan aksi ve asi yumurtalar için birazcık sert davranmanın zararı olmaz. Az bir miktar suyun bulunduğu bir bardağa yumurtayı koyun, bardağın ağzını elinizle kapatın ve 20 saniye kadar yumurtanın başını iyice döndürebilecek şekilde sallayın, ters yüz edin, çalkalayın. İşe yaradığını göreceksiniz.