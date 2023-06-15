Çiçeklerin çürümesini önlüyor ve onları canlı tutuyor! Saksıdaki toprağa kesinlikle eklemelisiniz

Çiçeklerin canlı kalması için öğrenmeniz gereken bazı çiçek bakım tüyoları var. Bu tüyolar sayesinde çiçekleriniz her zaman canlı kalacak. Evimizin güzel süsleri olan çiçeklerin canlı kalması için uygun toprak ve konumlandırma oldukça önemlidir. Çiçeklerin yetişeceği toprak, iyi drene edilmiş, besin açısından da zengin olmalıdır.

ÇİÇEKLER İÇİN TOPRAK SEÇİMİ ÖNEMLİ

Uskuphaber.com sitesinde yer alan içeriğe göre: Toprağın pH değeri de çiçeklerin yetişmesi için oldukça önemlidir. Bazı bitkiler asidik toprağı severken, bazıları alkali toprağı tercih etmektedir.

O nedenle, bitkinin ihtiyacına uygun bir toprak seçmek büyük önem taşımaktadır. Çiçekler, ayrıca doğru bir şekilde konumlandırılmalıdır.

ÇİÇEKLERİN BÜYÜMESİ İÇİN KONUMUNA DİKKAT

Güneş alan bir yere konumlandırılan bitkiler daha iyi büyür ve çok daha hızlı çiçek açarlar. Ancak, bazı bitkiler de gölgeyi severler, bu nedenle bitkinin ihtiyacına uygun olarak gölge veya güneşli bir yere yerleştirilmesi büyük önem taşır. Ayrıca, bitkilerin birbirleriyle uyumlu olması önem taşır. Bu şekilde, uygun toprak ve konumlandırma ile çiçeklerin sağlıklı ve canlı kalmasını sağlamak mümkün olmaktadır.

Yasemin.com sitesinde yer alan içerikte; Çiçeklerin çürümesini engelleyen ve coşmasını sağlayan toprak karışımı paylaşıldı:

ÇİÇEKLERİN ÇÜRÜMESİNİ ÖNLEYEN KARIŞIM! SAKSIDAKİ TOPRAĞA EKLEYİN

Bitkinizin ihtiyaçlarına göre, değişik paketler halinde birçok karışım bulabilirsiniz. Steril ortamlarda hazırlanmış olan bu karışımları botanik eşyalar satan dükkanlardan karşılayabilirsiniz.

Vitaminli olması açısından Torf toprağın içerisine sığır gübresi katabilirsiniz. Yalnız karışımın içerisinde yabancı bir cisim varsa çıkarınız.

Karışımlı toprağı saksıya koyarken ıslak olmamasına özen gösteriniz. Islak toprak saksının gerçek hacmini göstermeyeceğinden saksıda boşluklara yol açmaktadır.

Bahçeden alınan toprağı kullanmayınız. Bahçe topraklarında yabani ot tohumları, zararlı yumurta ve larva olma ihtimali çok yüksek olmaktadır.

Saksı topraklarında % 50 torf, % 30 kompost veya organik malzeme karışımı, %10 temiz kum, %10 luk bir perlit,vermiküt karışımı ideal olacaktır.

Saksıların altında delik olsa dahi, fazla su sorun yaratabilir. Bu yüzden sulama sıklığına dikkat edilmesi önemlidir, ama ekstra bir önlem olarak, saksının dibine 1-3 cm arası bir çakıl tabakası koymanız sıvıyı akaçla boşaltmasına yardımcı olacaktır.

Kaynak: Yasemin.com - Fotoğraflar. Youtube.com