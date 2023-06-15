Çiçeklerin çürümesini önlüyor ve onları canlı tutuyor! Saksıdaki toprağa kesinlikle eklemelisiniz

Çiçeklerin canlı kalması için saksı dibine koymanız gereken karışım

Son Güncelleme:
Çiçeklerin çürümesini önlüyor ve onları canlı tutuyor! Saksıdaki toprağa kesinlikle eklemelisiniz

Çiçeklerin canlı kalması için öğrenmeniz gereken bazı çiçek bakım tüyoları var. Bu tüyolar sayesinde çiçekleriniz her zaman canlı kalacak. Evimizin güzel süsleri olan çiçeklerin canlı kalması için uygun toprak ve konumlandırma oldukça önemlidir. Çiçeklerin yetişeceği toprak, iyi drene edilmiş, besin açısından da zengin olmalıdır.

ÇİÇEKLER İÇİN TOPRAK SEÇİMİ ÖNEMLİ

Uskuphaber.com sitesinde yer alan içeriğe göre: Toprağın pH değeri de çiçeklerin yetişmesi için oldukça önemlidir. Bazı bitkiler asidik toprağı severken, bazıları alkali toprağı tercih etmektedir.

O nedenle, bitkinin ihtiyacına uygun bir toprak seçmek büyük önem taşımaktadır. Çiçekler, ayrıca doğru bir şekilde konumlandırılmalıdır.

ÇİÇEKLERİN BÜYÜMESİ İÇİN KONUMUNA DİKKAT

Güneş alan bir yere konumlandırılan bitkiler daha iyi büyür ve çok daha hızlı çiçek açarlar. Ancak, bazı bitkiler de gölgeyi severler, bu nedenle bitkinin ihtiyacına uygun olarak gölge veya güneşli bir yere yerleştirilmesi büyük önem taşır. Ayrıca, bitkilerin birbirleriyle uyumlu olması önem taşır. Bu şekilde, uygun toprak ve konumlandırma ile çiçeklerin sağlıklı ve canlı kalmasını sağlamak mümkün olmaktadır.

Yasemin.com sitesinde yer alan içerikte; Çiçeklerin çürümesini engelleyen ve coşmasını sağlayan toprak karışımı paylaşıldı:

ÇİÇEKLERİN ÇÜRÜMESİNİ ÖNLEYEN KARIŞIM! SAKSIDAKİ TOPRAĞA EKLEYİN

Bitkinizin ihtiyaçlarına göre, değişik paketler halinde birçok karışım bulabilirsiniz. Steril ortamlarda hazırlanmış olan bu karışımları botanik eşyalar satan dükkanlardan karşılayabilirsiniz.

Vitaminli olması açısından Torf toprağın içerisine sığır gübresi katabilirsiniz. Yalnız karışımın içerisinde yabancı bir cisim varsa çıkarınız.

 Çiçeklerin çürümesini önlüyor ve onları canlı tutuyor! Saksıdaki toprağa kesinlikle eklemelisiniz - Resim : 1

Karışımlı toprağı saksıya koyarken ıslak olmamasına özen gösteriniz. Islak toprak saksının gerçek hacmini göstermeyeceğinden saksıda boşluklara yol açmaktadır.

Bahçeden alınan toprağı kullanmayınız. Bahçe topraklarında yabani ot tohumları, zararlı yumurta ve larva olma ihtimali çok yüksek olmaktadır.

Saksı topraklarında % 50 torf, % 30 kompost veya organik malzeme karışımı, %10 temiz kum, %10 luk bir perlit,vermiküt karışımı ideal olacaktır.

Saksıların altında delik olsa dahi, fazla su sorun yaratabilir. Bu yüzden sulama sıklığına dikkat edilmesi önemlidir, ama ekstra bir önlem olarak, saksının dibine 1-3 cm arası bir çakıl tabakası koymanız sıvıyı akaçla boşaltmasına yardımcı olacaktır.

Kaynak: Yasemin.com - Fotoğraflar. Youtube.com

Son Güncelleme:
Takıntılı 4 burç! Bu huyları yüzünden mutluluk nedir hiç bilmezler Takıntılı 4 burç! Bu huyları yüzünden mutluluk nedir hiç bilmezler
Saksı dibinde ortaya çıkıyor... Ve tüm çiçekleri bitiriyor! Asla görmezden gelmeyin asla Saksı dibinde ortaya çıkıyor... Ve tüm çiçekleri bitiriyor! Asla görmezden gelmeyin asla
İş Bankası yeni kampanya başlattı: Banka tarafından tam %50 İndirim uygulanacak İş Bankası yeni kampanya başlattı: Banka tarafından tam %50 İndirim uygulanacak
Camdaki Kız final yaparken Kanal D yeni dizisini resmen duyurdu! Başlıyor Camdaki Kız final yaparken Kanal D yeni dizisini resmen duyurdu! Başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde tarih ve rakam netleşti: Artış için iki formül masada Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde tarih ve rakam netleşti
İktidara yakın yazar kulis verdi: İşte asgari ücrette konuşulan rakam İktidara yakın yazar kulis verdi: İşte asgari ücrette konuşulan rakam
Forbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi! Forbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi!
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Zirve aynı kaldı, 3 yeni marka listeye girdi! Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Zirve aynı kaldı, 3 yeni marka listeye girdi!
Ünlü oyuncu Elizabeth Hurley, oğlunun çektiği cinsel içerikli filmde oynadı Ünlü oyuncu Elizabeth Hurley, oğlunun çektiği cinsel içerikli filmde oynadı