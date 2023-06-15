İş Bankası yeni kampanya başlattı: Banka tarafından tam %50 İndirim uygulanacak

Bankalar yeni müşteri kazanmak için dikkat çeken kampanyalar yapıyor. İş Bankası'da yeni bir kampanya başlattı.

Türkiye'nin en köklü bankalarından biri olan İş Bankası yeni müşteriler kazanmak için peş peşe yeni kampanyalar duyurmaya devam ediyor. Banka tarafından duyurulan yeni kampanyaya göre tam 1.000 TL indirim kazanmak mümkün olacak.

Yapmanız gereken tek şey İşCep’ten İş Bankası müşterisi olmak. Sonrasında ise İş Bankası tarafından verilecek kredi kartıyla yapacağınız market alışverişlerinize 1.000 TL indirim kazanma hakkına sahip olabileceksiniz.

KAMPANYA NE ZAMAN BİTECEK?

Haziran ve Temmuz ayı için duyurulan kampanyada son başvuru tarihi de İş Bankası tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. 31.07.2023’e kadar kampanyadan İş Bankası müşteri olanlar yararlanabilecek.

KAMPANYADAN HERKES YARARLANABİLECEK Mİ?

İş Bankası tarafından duyurulan kampanyadan yararlanmak için tek bir şart bulunuyor. İşCep’ten İş Bankası müşterisi olmak ve sonrasında da İş bankası tarafından verilecek kredi kartıyla marketten alışveriş yapmak.

1.000 TL indirim kampanyası hakkında İş Bankası resmi internet sitesinde şu açıklamalar paylaşıldı:

Kampanya detayları:

30.06.2023 tarihine kadar İşCep’te yer alan “Müşteri Olmak İstiyorum” uygulaması üzerinde ilk defa İş Bankası müşterisi olup İş Bankası kredi kartına başvuran müşterilerimiz market harcamalarının %50’sini ayda 500 TL’ye, toplamda 1.000 TL’ye kadar indirim!

Kredi Kartınızla Market kategorisinde faaliyet gösteren işyerlerinden 31.07.2023’e kadar gerçekleştireceğiniz tek seferde yapacağınız en az 100 TL her alışverişinize %50, ayda en fazla 500 TL toplamda 1.000 TL’ye varan indirim sizi bekliyor.

Kampanyaya dâhil olan kartlar: İş Bankası Bireysel Maximum, Maximiles, Maximiles Black, Privia Black, Privia, Maximum Gençlik özellikli kredi kartları,

Kampanya detayları ve dâhil olmayan işlemler:

• Kampanya Market kategorisinde kampanyaya dâhil işyerlerinde geçerlidir.

• Kampanya 01 Haziran 2023 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında İşCep’te yer alan “Müşteri Olmak İstiyorum” uygulaması üzerinden İş Bankası müşterisi olan müşterilerimiz ile sınırlıdır.

• Kampanya tarihleri arasında müşteri olarak 31.07.2023 tarihine kadar kredi kartını teslim alan müşterilerimiz 31.07.2023 tarihine kadar %50 indirim kampanyasına dâhil olmuş sayılacaklardır.

• MaxiPuan kullanılarak yapılan alışverişler, ürün iptal ve iade işlemleri kampanyaya dâhil değildir. Farklı ürün kategorilerinde satış yapan sanal mağazalardan ve/veya e-ticaret sitelerinden yapılacak alışverişler kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.

• Maximum Fırsat kapsamında yapılan işlemler kampanya kapsamı dışındadır.

• Kampanya kapsamında kazanılacak indirimler, ödeme işleminin kredi kartı dönem içi hareketlerinde görünmesi ile birlikte kartınıza yansıtılacaktır.

• İndirim tutarı azami indirim toplamına ulaşıldığında müşterilerimize SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.

• Yurtdışı harcamalarınız için yabancı para cinsinden yapmış olduğunuz işlemlere ait indirimler kartınıza TL olarak yansıtılacaktır.

• Alışverişinizi kısmen ya da tamamen iade etmeniz halinde iade edilen harcamadan kazandığınız indiriminiz iptal edilecektir.

• Bir müşteri en az 100 TL tutarındaki her bir işlem başına en fazla 500 TL, ayda en fazla 500 TL toplamda en fazla 1.000 TL indirim kazanabilir.