Saksı dibinde ortaya çıkıyor... Ve tüm çiçekleri bitiriyor! Asla görmezden gelmeyin asla

Çiçek dibinde oluşan küfler rahatsız edicidir. Uskuphaber.com sitesinde yer alan bir içerikte; Çiçek dibinde oluşan küfleri yok eden yöntemler paylaşıldı. İşte çiçek dibinde oluşan küflerle ilgili bilmeniz gerekenler

Saksı dibinde oluşan küf çiçeklere zarar verebilir. Küf, nemli ortamlarda oluşan bir mantar türüdür ve bitkilerin yaprakları, gövdeleri ve çiçekleri üzerinde büyüyebilir. Küf, bitkinin yapısına zarar vererek, büyüme ve gelişmesini engellemektedir. Ayrıca, küfün neden olduğu enfeksiyonlar bitki hastalıklarına da yol açmaktadır.

Özellikle kapalı ortamlarda ve nemli koşullarda yetiştirilen bitkilerde küf oluşumu daha yaygın görülür. Bu nedenle, bitkilerinizi düzenli olarak havalandırmak ve nem oranını kontrol etmek büyük önem taşır. Ayrıca, bitkilerin yapraklarını ve çiçeklerini nemli bir bezle silmek de küf oluşumunu da önlemeye yardımcı olmaktadır.

Eğer bitkilerinizde küf oluşumu fark ederseniz, hemen müdahale etmeniz gerekiyor. Küfün yayılmasını önlemek için etkilenen bölümleri hemen kesip atmalısınız. Ayrıca, doğal bir mantar öldürücü kullanarak bitkilerinizi tedavi etmeniz mümkün olabilmektedir. Ancak, kullanacağınız ürünlerin bitki türüne uygun olduğundan emin olmanız gerekiyor. Bunun için uzman bir çiçekçiden destek alabilirsiniz.

Yasemin.com sitesinde yer alan bir içerikte; Saksı dibinde oluşan küf sorununu ortadan kaldıran yöntem paylaşıldı. İşte çiçeklerinizi kurtaracak o yöntem

SAKSI TOPRAĞINDAKİ KÜFLERE KESİN ÇÖZÜM

- Toprağa çatal benzeri bir araç ile havalandırma işlemini uygulayınız. Toprağının karıştırılıp hava almasını sağlamanız canlılık kazandıracaktır.

- Toprağı koydunuz mekan güneş görmeyen karanlık bir yer ise yerini değiştirmeniz, olumlu bir etki yaratabilir.

- Yumurta kaynatıp soğuduktan sonra suyunu saksı toprağının her yerine emilmesini sağlayabilirsiniz.

- Gübre ekleme yöntemini yapabilirsiniz. Gübrenin toprakla işlemesi için dibine emdirmeye özen gösteriniz.

- Çeşitli sebzeleri haşladıktan sonra soğuyan suyunu toprağın üzerine her yeri ıslanacak şekilde dökünüz.

- E vitamini kapsülünü kırdıktan sonra beklemiş sulama suyunun içerisine aktarınız ve toprağın üzerinde gezdiriniz.

- Birikmiş olan peynirin suyunu toprağın üzerine yayınız. Protein emmesine yardımcı olacaktır.

Fotoğraflar: Youtube.com