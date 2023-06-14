15 saniye! Resimdeki timsahı bulmak için ‘üstün zekalı’ olmak gerekiyor! Kendini test et!

Sosyal medyada gittikçe yaygın hale gelen optik illüzyon testlerine şimdi de timsah testi eklendi: 15 saniyede timsahı bulan üstün zekalı sayılıyor

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15 saniye! Resimdeki timsahı bulmak için ‘üstün zekalı’ olmak gerekiyor! Kendini test et!

Sosyal medyada gittikçe yaygın hale gelen optik illüzyon testleri arasına eklenen son test bir anda popüler oldu. turkiyegazetesi.com.tr sitesinde de yer alan o test birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından da paylaşıldı.

NE YAPMAK GEREKİYOR?


Sosyal medyada hızla yayılan optik illüzyon testindeki timsahı 15 saniyede bulmak gerekiyor. Araştırmacılara göre resimdeki timsahı 10 kişiden sadece 2 kişi 15 saniyede bulabiliyor.

Bakalım siz kaç saniyede bulacaksınız. 

15 saniye! Resimdeki timsahı bulmak için ‘üstün zekalı’ olmak gerekiyor! Kendini test et! - Resim : 1

Yukarıda paylaşılan görüntü, bir göl manzarasına ait. Yeşil ve mavinin buluştuğu bu görüntüde bir timsah gizleniyor. Sizin için zorluk bu timsahı 15 saniye içinde bulabilmek. 

Onu görebildiniz mi? 

Acele edin, süre doluyor.

İyi gözlem becerisine sahip olan ve IQ testlerinde iyiyim diyenler 15 saniyede timsahı buluyor. 

3…

2…

1…

Süre doldu!

Bazılarınızın istenen sürede testi çözdüğünü tahmin ediyoruz.

Eğer timsahı göremediyseniz endişelenmeyin, size çözüm görseli ile yardımcı olacağız.

İşte cevabı...

15 saniye! Resimdeki timsahı bulmak için ‘üstün zekalı’ olmak gerekiyor! Kendini test et! - Resim : 2

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