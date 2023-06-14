Tesadüfen bulduğu yöntemle istenmeyen tüylerinden tamamen kurtuldu; Bir tutam sürmek bile yetiyor...

Birçok kişi bilmiyor ama Nohut sayesinde istenmeyen tüylerinizden kurtulabilirsiniz..

Tesadüfen bulduğu yöntemle istenmeyen tüylerinden tamamen kurtuldu; Bir tutam sürmek bile yetiyor...

Uskuphaber.com sitesinde aktarılanlara göre; Eski insanlar istenmeyen tüylerinden kurtulmak için geleneksel yöntemleri denerdi. Şimdi ise bir çok pahalı krem ve köpükle istenmeyen tüylerinden kurtulmak istiyor birçok kişi. Oysa bunlara hiç gerek yok.

Tamamen doğal yöntemlerle istenmeyen tüylerinizden kurtulabilirsiniz.

NOHUT SAYESİNDE İSTENMEYEN TÜYLERİNİZDEN KURTULUN

Eskiden Rus kadınları istenmeyen tüylerinden kurtulmak için nohut yöntemini denerlerdi. İddiaya göre nohut kürü sayesinde istenmeyen tüylerden kurtulmak mümkün oluyor.

Mynet.com sitesinde yer alan içerikte nohut kürü sayesinde istenmeyen tüylerin nasıl yok edildiği paylaşıldı. İşte bilmeniz gereken o kür:

Nohut, bakliyat ürünleri içerisinde sevilen bir yiyecektir. Ancak limon ile karıştırıldığı zaman eşsiz bir tüy dökücüye dönüşebiliyor. Özellikle yüzdeki ufak tüyler için birebir olan nohut unu ve limon karışımı, aynı zamanda yüzdeki ölü deri hücrelerini de azaltarak, cildinize canlılık kazandırır.

Malzemelerimiz 5 çorba kaşığı nohut unu, yarım limon suyu, 1 çay kaşığı doğal yoğurt.
Tüm malzemeleri bir kasede yoğun kıvama gelene kadar karıştırın.
Krem haline gelen formülümüzü yüzünüze uygulayın ve 20 dakika kadar bekletin.
Formül yüzünüzde kuruduğunda havlu ile silin
Uygulamayı haftada iki ya da üç kez yapabilirsiniz.

Yumurta akı, mısır unu ve toz şeker ile hazırlanan doğal tüy dökücü

Milliyet.com.tr sitesinde ise yumurta akı ile yapılan doğal tüy dökücünün tarifi paylaşıldı. Bu tarifte de aslında yapmanız gerekenler çok basit. İşte bilmeniz gerekenler:

Tesadüfen bulduğu yöntemle istenmeyen tüylerinden tamamen kurtuldu; Bir tutam sürmek bile yetiyor... - Resim : 1
Malzemeler:

-1 adet yumurtanın akı-1 yemek kaşığı mısır unu-1 yemek kaşığı toz şeker

Yapılışı: Yumurtanın akını sarısından dikkatlice ayırın ve ayrı bir kaseye alın.

Ayırdığınız bu yumurta akının içine mısır ununu ve toz şekeri ilave edip güzelce karıştırın.

Karışım homojen bir kıvam alınca tüylerinizi aldığınız bölgeye parmaklarınızla masaj yaparak uygulayın.

Karışım uyguladığınız bölgede kuruyup yumurta akının verdiği gerginliği hissedene dek bekleyin.

Ardından ılık suyla temizleyin.

Tüylenmeyi azaltan yiyecekler nelerdir?

Bu sorunun cevabı birçok kişinin merak ettiği bir konudur. Tüylenme, vücudun hormon dengesizliği, genetik faktörler veya bazı hastalıklar nedeniyle aşırı kıl üretmesi durumudur. Tüylenmeyi azaltmak için bazı yiyeceklerin faydalı olduğu bilinmektedir. İşte tüylenmeyi azaltan yiyecekler:

- Soya: Soya, bitkisel östrojen içeren bir besindir. Östrojen, kadınlarda tüylenmeyi azaltan bir hormondur. Soya ürünleri tüketerek östrojen seviyenizi artırabilir ve tüylenmeyi önleyebilirsiniz.


- Nane: Nane, vücuttaki testosteron seviyesini düşürerek tüylenmeyi azaltan bir bitkidir. Testosteron, erkeklik hormonu olarak bilinir ve tüylenmeyi artırır. Nane çayı içerek veya nane yağı kullanarak testosteron seviyenizi düşürebilirsiniz.


- Ceviz: Ceviz, omega-3 yağ asitleri bakımından zengin bir kuruyemiştir. Omega-3 yağ asitleri, vücuttaki iltihabı azaltarak ve hormon dengesini sağlayarak tüylenmeyi önlemeye yardımcı olur. Günde bir avuç ceviz yiyerek tüylenmeye karşı korunabilirsiniz.


- Zerdeçal: Zerdeçal, antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahip bir baharattır. Zerdeçal, vücuttaki androjen seviyesini düşürerek tüylenmeyi azaltır. Androjen, erkeklik hormonu olarak bilinir ve tüylenmeyi artırır. Zerdeçalı yemeklere ekleyerek veya zerdeçal çayı içerek androjen seviyenizi düşürebilirsiniz.

Fotoğraflar: youtube.com

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