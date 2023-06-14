Yalı Çapkını dizisi final yapınca başka projeye geçti! Dev isimler kadroda

Cuma akşamları yayımlanan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerindeki Yalı Çapkını dizisi sezon finali yaptı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Buçe Buse Kahraman "Yalı Çapkını"nın yaz tatiline girmesinin ardından yeni bir projeye başladı.

Buçe Buse Kahraman Pelin rolüne hayat verdiği “Yalı Çapkını” dizisinin iki aylık sezon tatiline çıkmasının ardından “Acı Kahve” adlı filmin çekimlerine başladı. Kara komedi türündeki dizinin yönetmeni Soner Sert… Daha önce kısa filmleriyle ödüller kazanan Sert’in ilk uzun metraj filmi olan projede Buçe Buse Kahraman, “Gizem” karakterine hayat veriyor.

Bugün çekimleri başlayan filmin proje danışmanı Emin Alper… Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle çekilen filmde başlıca rolleri usta oyuncular Nazan Kesal (Birgül), Şerif Erol (Ekrem), Reha Özcan (Hamdi), Benian Dönmez (Sevgi) ve genç kuşağın yetenekli isimlerinden Name Önal (Elif) ile Atay Yıldız (Mesut) paylaşıyor. Film kız isteme töreniyle başlıyor. Bağımsız filmin 2024 itibariyle festival yolculuğu başlayacak.

Buçe Buse Kahraman kimdir?

1 Nisan 1996 yılında İzmir de doğan Buçe Buse Kahraman ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar vererek üniversitede eğitim almak için sınavlara girdi ve 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü kazanmıştır. İlk projesini 2017 yılında Kötü Çocuk sinema filminde Cansu karakterini canlandırarak oyunculuğa başlamıştır. Daha sonra ilk dizi projesi olan Çarpışma dizisinde Meltem karakterine hayat vermiştir.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN?

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümleri Eylül ayında ekranda olacak.