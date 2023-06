Yapamazsın dediler yaptı: Şimdi senede 20 milyon TL kazanıyor...

Mantar yetiştiriciliği, son yıllarda popüler bir tarım faaliyeti haline geldi. Kültür mantarı, hem besin değeri hem de lezzeti nedeniyle çok tercih edilen bir ürün. Almanya'da kültür mantarı yetiştiriciliği yapan bir işletmeci yılda 1 milyon Euro civarında gelir elde ettiğini söyledi.

Tiktok hesabından kültür mantarı yetiştiriciliği hakkında herkesin işine yarayacak bilgileri paylaştı.

İşte adım adım kültür mantarı yetiştiriciliğinin detayları:

Mantar yetiştiriciliği için öncelikle uygun bir ortam seçmek gerekiyor. Mantarlar, ışık almayan, nemli ve sıcaklığı 15-25 derece arasında olan yerlerde iyi gelişir. Bu nedenle, bodrum katı, ahır, depo gibi yerler mantar yetiştirmek için idealdir.

Mantar yetiştiriciliği için ikinci olarak, kaliteli bir kompost kullanmak gerekiyor. Kompost, mantarların besin kaynağıdır. Kompostun içinde saman, gübre, kepek, kireç gibi malzemeler bulunur. Kompostu hazır olarak satın alabileceğiniz gibi, kendiniz de hazırlayabilirsiniz.

Mantar yetiştiriciliği için üçüncü olarak, kompostun üzerine mantar tohumu (misel) ekmeniz gerekiyor. Misel, mantarın kök kısmıdır. Miseli temiz ve steril bir şekilde kompostun üzerine serpmeniz ve hafifçe bastırmanız yeterlidir. Miselin kompostla temas etmesi önemlidir.

Mantar yetiştiriciliği için dördüncü olarak, kompostun üzerini nemli bir örtü ile kapatmanız gerekiyor. Bu örtü, mantarların nemini korumasına ve miselin gelişmesine yardımcı olur. Örtü olarak naylon poşet, branda veya saman kullanabilirsiniz.

Mantar yetiştiriciliği için beşinci olarak, kompostun sıcaklığını ve nemini kontrol etmeniz gerekiyor. Kompostun sıcaklığı 20-25 derece arasında olmalıdır. Nem ise %80-90 arasında olmalıdır. Bu değerleri sağlamak için kompostu sulayabilir veya havalandırabilirsiniz.

Mantar yetiştiriciliği için altıncı olarak, miselin kompostu tamamen kapladığını gördüğünüzde örtüyü kaldırmanız gerekiyor. Bu aşamada mantarlar çıkış yapmaya başlar. Mantarların büyümesini izlemek ve hasat zamanını belirlemek size kalmıştır.

Mantar yetiştiriciliği için son olarak, hasat zamanı geldiğinde mantarları nazikçe koparmanız veya kesmeniz gerekiyor. Mantarları temiz bir şekilde topladıktan sonra saklamak veya satmak için hazırlayabilirsiniz.

BENZER BAŞARI ÖYKÜSÜ TÜRKİYE'DE DE VAR

Sivas'ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle kurulan üretim tesisinde günlük yaklaşık 3 ton kültür mantarı üretiliyor.

İl merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki İncesu köyünde, 3 bin metrekare kapalı alanda mantar üretim tesisi kuruldu.

TKDK'nin hibe desteğine başvuran ve destek almaya hak kazanan firmanın ürettiği mantarlar, bir zincir marketin 7 ildeki mağazalarında satışa sunuluyor.

İncesu Tarım İşletme Müdürü Recep Darıcık, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıl önce TKDK'ye sundukları projenin hibe almaya hak kazandığını ve istihdama yönelik güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Tesisin üretim ve paketleme bölümlerinden oluştuğunu dile getiren Darıcık, kompleks içinde birbirlerini zincirleme takip eden 12 üretim odası olduğunu ifade etti.

Tesiste üretilen mantarların zincir market aracılığıyla birçok kente ulaştığını anlatan Darıcık, "Tesisimizdeki günlük üretim 3 ton civarında. Ürünümüz Sivas, Trabzon, Giresun, Samsun, Erzurum, Malatya ve Elazığ'a gitmekte." dedi.

Tesiste 45'i kadın 60 kişi istihdam ediliyor

Darıcık, tesiste çalışan 60 kişinin 45'inin kadın olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Güzel bir çalışma ortamımız var, çalışanlarımızın yüzde 75'i kadın. Mantar biraz daha narin ürün olduğu için kadın istihdamımız çok. Şehrimiz için güzel bir iş potansiyeli ortaya çıktı. 'Sivas'ta olmaz, Sivas'ta yetişmez, bu iş Sivas'ta yapılamaz' düşüncesinin tam tersi bir işletme burası. Yani her işin burada da olabileceği, çalışılırsa emek verilirse her şeyin başarılabileceğinin kanıtlandığı işletme."

İstiridye mantarı üretimiyle ilgili de projelerinin olduğunu dile getiren Darıcık, birkaç ay sonra ürün almaya başlayacaklarını söyledi.

"Devlet hep yanımızdaydı"

Darıcık, kompost üretimiyle ilgili de hazırlıklarının olduğunu ve kurdukları mantar üretim tesisinin Türkiye'de ilk üç arasında yer aldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu işi proje olarak düşündüğümüz günden itibaren devlet hep yanımızdaydı. Her anlamda, her aşamada, her konuda bize destek oldu. Ekonomik desteğin yanında projelerde, her şeyde destek oldu. O yüzden devlet desteği şart, bizim için de çok güzel oldu. Teknik olarak, teknolojik olarak çok çok iyi bir tesisimiz var."

Sivas'ta kış aylarında iklimin çok sert geçtiğine dikkati çeken Darıcık, tesislerinde klimaların yanında farklı ısıtma sistemleri de kullandıklarını ifade etti.