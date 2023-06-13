Orkidelerin aylarca çiçek açmasını sağlayan çok kolay yöntem: Asla solmuyorlar...

Uskuphaber.com sitesinde yer alan bir içerikte; Orkide bakımıyla ilgili herkesin işine yarayacak bilgiler paylaşıldı. Orkide bakımı, orkidenin türüne ve yetiştiği ortama bağlı olarak değişebilmektedir. Ancak genel olarak, orkide bakımı için şu püf noktalara dikkat edebilirsiniz.

İşte Orkide bakımı için bilmeniz gereken 5 püf nokta:

1. Işık: Orkide, yarı gölge veya doğrudan güneş ışığı alabilecek bir yerde yetiştirilmelidir. Ancak, özellikle yaz aylarında, direkt güneş ışığı orkidelerin yapraklarını yakabilir.

2. Sulama: Orkide, nemli bir ortamda yetişir. Ancak, saksı toprağı tamamen kuruduğunda sulama yapılmalıdır. Aşırı sulama, orkidenin köklerinin çürümesine neden olabilir.

3. Nem: Orkideler, nemli bir ortamda yetişirler. Bu nedenle, yapraklarına düzenli olarak su püskürtülmesi gerekebilir. Ayrıca, orkidelerin bulunduğu ortamın nemli olması da önemlidir.

4. Sıcaklık: Orkideler, sıcaklığı 18-30 derece arasında olan bir ortamda yetiştirilmelidir.

5. Toprak: Orkideler özel orkide toprağı veya hindistan cevizi kabuğu gibi hava geçirgenliği yüksek topraklarda yetiştirilmelidir.

6. Gübreleme: Orkideler, çiçek açma döneminde gübrelenmelidir. Ancak, gübreleme sıklığı ve miktarı orkidenin türüne göre değişebilir.

Yeniakit.com.tr sitesinde Orkidelerin açmasını sağlayacak püf noktalar paylaşıldı: İşte orkidelerin açmasını sağlayan bilgiler

Açmayan orkideleri mevsimlerle ilgili kandırarak çiçek açmalarını sağlamak

Orkidemizi yaklaşık 13-14 derecelik, gün boyu ışık alan bir ortama götürün. Burada orkidenizi yaklaşık 1-2 gün süre ile bekletin. Orkide böyle düşük bir sıcaklık karşısında kış ayında olduğunu zannedecek. Bir kaç gün sonrasında ise orkidenizi daha sıcak ve yine orkideniz için uygun ışık olan bir odaya geçirin. Şimdi orkideniz artık kıştan çıktığını ve daha sıcak olan bu ortamda ilkbahar aylarında olduğunu hissetmeye başlayacak ve kısa süre içerisinde tomurcuklanmaya başlayacaktır.

Orkidenin çiçek açması için ne yapmalı?



Orkideyi budayınız. Budadığınızda eski yani ölü kısımlar gidip yenisi geldiğinde çiçek açmaya başlayacaktır.

Kök kısmını budarken budanılan yere tarçın ve bal sürüp etrafını iyice sarın.

Işık konusuna dikkat edin. Şeffaf bir saksı içerisinde ve direk olarak güneş ışığı almayan bir yerde yetiştirin. Orkide sıcaklığı sever ama ışığı direk alması zarar vermektedir.

Orkidenin sulanması en fazla yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Saksının altında su birikmemeli, haftada bir sulanmalıdır.

Bazen denilen yöntemler de çiçek açmaya yeterli olmadığında orkide 12 saat boyunca karanlık ortamda bekletilmektedir. Bu yöntemle orkideyi küstürüp bir anda çiçek açması sağlanır.

Orkidenin bakımını doğru yaparsanız çiçek açacaktır.