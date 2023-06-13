Vize tartışmaları alevlenince herkesin akın akın gittiği vizesiz 10 ülke...

Birçok gezgin ve seyahat sever zor dönemden geçiyor. Avrupa ülkeleri vize retlerinde zirveye oturmuş durumda. Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz sonrasında birçok kişi Avrupa ülkelerine gidişin yollarını arıyor.

İLTİCA SAYILARI PATLAMA YAPTI

Avrupa İltica konusunda alarmda. Birçok Türk vatandaşı Avrupa ülkelerine iltica ediyor. Afganistan ve Suriye vatandaşlarından sonra Türk vatandaşları iltica başvurusu yapan kişiler arasında 3.sırada yer alıyor.

GERİ DÖNMEZSİN ENDİŞESİ

Gidilesi.net'ten Sadık Şimşek'e göre Avrupa ülkelerinin vize vermemesinin en büyük nedeni geri dönmeme endişesi. Birçok Avrupa ülkesi artan iltica vakaları nedeniyle vize vermek istemiyor.

GEZGİNLERİN GİTTİĞİ ÜLKELER

Avrupa ülkeleri vize vermemeye başlayınca gezginlerin en çok gittiği ülkeler de belli oldu.

Türk vatandaşları için vizesiz gidilebilecek ülkeler arasında Kuzey Makedonya, Belarus, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Moldova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yer alıyor. Bu ülkelerin dışında İran ve Jamaika gibi ülkeler de Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı sunuyor. En çok ziyaret edilen ülkeler arasında ise ''Kuzey Makedonya, Belarus, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Moldova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'' ilk sırada yer alıyor.

EN HIZLI OTURMA İZNİ VERİLEN ÜLKE

Öte yandan Sadık Şimşek'in aktardığı bilgilere göre en hızlı oturma izni alınan ülkeler arasında ''Kuzey Makedonya'' ilk sırada yer alıyor.