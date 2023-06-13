Vize tartışmaları alevlenince herkesin akın akın gittiği vizesiz 10 ülke...

Türk vatandaşlarına yönelik vize retleri artınca birçok gezgin seyahat için kendine yeni rotalar belirledi. İşte vizesiz çokça seyahat edilen 10 ülke

Vize tartışmaları alevlenince herkesin akın akın gittiği vizesiz 10 ülke...

Birçok gezgin ve seyahat sever zor dönemden geçiyor. Avrupa ülkeleri vize retlerinde zirveye oturmuş durumda. Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz sonrasında birçok kişi Avrupa ülkelerine  gidişin yollarını arıyor.

İLTİCA SAYILARI PATLAMA YAPTI

Avrupa İltica konusunda alarmda. Birçok Türk vatandaşı Avrupa ülkelerine iltica ediyor. Afganistan ve Suriye vatandaşlarından sonra Türk vatandaşları iltica başvurusu yapan kişiler arasında 3.sırada yer alıyor.

Vize tartışmaları alevlenince herkesin akın akın gittiği vizesiz 10 ülke... - Resim : 1

GERİ DÖNMEZSİN ENDİŞESİ

Gidilesi.net'ten Sadık Şimşek'e göre Avrupa ülkelerinin vize vermemesinin en büyük nedeni geri dönmeme endişesi. Birçok Avrupa ülkesi artan iltica vakaları nedeniyle vize vermek istemiyor.

GEZGİNLERİN GİTTİĞİ ÜLKELER

Avrupa ülkeleri vize vermemeye başlayınca gezginlerin en çok gittiği ülkeler de belli oldu.

Türk vatandaşları için vizesiz gidilebilecek ülkeler arasında Kuzey Makedonya, Belarus, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Moldova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yer alıyor. Bu ülkelerin dışında İran ve Jamaika gibi ülkeler de Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı sunuyor. En çok ziyaret edilen ülkeler arasında ise ''Kuzey Makedonya, Belarus, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Moldova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'' ilk sırada yer alıyor. 

EN HIZLI OTURMA İZNİ VERİLEN ÜLKE

Öte yandan Sadık Şimşek'in aktardığı bilgilere göre en hızlı oturma izni alınan ülkeler arasında ''Kuzey Makedonya'' ilk sırada yer alıyor. 

Camdaki Kız'daki Sedat'ın gerçek ailesi ortaya çıktı: Benzerlikleri şaşırtıyor Camdaki Kız'daki Sedat'ın gerçek ailesi ortaya çıktı: Benzerlikleri şaşırtıyor
Klozetinizi daha önce denemediğiniz bu teknikle temizleyin! Leke ve mikrop kalmıyor... Klozetinizi daha önce denemediğiniz bu teknikle temizleyin! Leke ve mikrop kalmıyor...
Lapa olan pilavı kurtarma tekniği: Çöpe atıp ziyan etmeyin Lapa olan pilavı kurtarma tekniği: Çöpe atıp ziyan etmeyin
Konserveyi ziyan etmeyin: Kış boyunca taze kalmasını sağlayan yöntem... Konserveyi ziyan etmeyin: Kış boyunca taze kalmasını sağlayan yöntem...
ÇOK OKUNANLAR
Bahçeli'nin açıklamasıyla heyecan arttı: İşte il olmayı bekleyen 25 ilçe Bahçeli'nin açıklamasıyla heyecan arttı: İşte il olmayı bekleyen 25 ilçe
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar kurunun nerede duracağını açıkladı! Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar kurunun nerede duracağını açıkladı!
Zor zamanlarda asla pes etmezler: Doğuştan savaşçı 5 burç açıklandı Doğuştan savaşçı 5 burç açıklandı
14 Mayıs genel seçimlerinin en başarılı milletvekilleri belli oldu: İşte o 20 isim 14 Mayıs genel seçimlerinin en başarılı milletvekilleri belli oldu: İşte o 20 isim
EYT sonrası yeni erken emeklilik fırsatı: Milyonlarca kişi yararlanacak! EYT sonrası yeni erken emeklilik fırsatı: Milyonlarca kişi yararlanacak!