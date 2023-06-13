Konserveyi ziyan etmeyin: Kış boyunca taze kalmasını sağlayan yöntem...

Konserve yaparken ziyan etmemek büyük önem taşıyor. Eğer yapacağınız konservenin ziyan olmasını istemiyorsanız bilmeniz gereken önemli püf noktalar var:

Konserve yaparken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

1. Malzemelerin taze olması önemlidir. Bozuk veya çürük malzemeler konserve yapılmamalıdır.

2. Konserve yapacağınız malzemeleri iyice yıkayıp temizledikten sonra işleme alın.

3. Konserve yaparken kullanacağınız kapların temiz ve sağlam olması gerekmektedir. Kapların kapağı da tam olarak kapanmalı ve hava almayacak şekilde sıkıca kapatılmalıdır.

4. Konserve yaparken hijyen kurallarına uyulmalı ve eller, ekipmanlar ve çalışma alanı temiz tutulmalıdır.

5. Konserve yaparken uygun sıcaklıkta pişirme yapılmalıdır. Pişirme işlemi bittikten sonra kapaklar hemen kapatılmalıdır.

6. Konserve yapılan ürünler serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Ayrıca, konserve yapılan ürünlerin son kullanma tarihleri takip edilmelidir.

DOMATES KONSERVESİ NASIL YAPILIR?

Domates konservesi yapmak için birkaç farklı tarif var. İşte size en popüler tariflerden biri:

Malzemeler:

5 kg domates

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

Yarım çay bardağı sıvı yağ



Yapılışı:

Domatesleri yıkayın ve kabuklarını soyun.

Küp küp doğrayın ve derin bir tencereye alın.

Üstüne tuz ve şekerini ilave edin, yağı da gezdirip güzelce karıştırın ve ocağın altını açın.

Kaynamaya başladıktan sonra, 1,5 saat boyunca ara ara karıştırarak domateslerinizi pişirin

Kaynak: Yemek.com