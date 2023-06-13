Klozetinizi daha önce denemediğiniz bu teknikle temizleyin! Leke ve mikrop kalmıyor...

Klozetin temizliği, hijyenik bir ortam sağlamak için oldukça önemlidir. Klozet temizliğinde işinize yarayacak harika bu bilgiler. Bu yöntemler sayesinde klozetinizde leke ve mikrop kalmayacak.

1. Temizlik ürünleri kullanın: Klozet temizliği için özel olarak tasarlanmış temizlik ürünleri kullanın. Bu ürünler, kireç, kir ve diğer lekeleri çıkarmak için etkilidir.

2. Sirke ve kabartma tozu kullanın: Sirke ve kabartma tozu, doğal temizlik ürünleri olarak klozet temizliği için de kullanılabilir. Sirkeyi klozete dökün ve kabartma tozunu ekleyin. Birkaç dakika bekletin ve sonra fırça ile temizleyin.

3. Fırça kullanın: Klozet fırçası, klozetin iç yüzeyini temizlemek için en etkili araçtır. Temizlik ürünlerini veya sirke-kabartma tozunu uyguladıktan sonra, fırça ile tüm yüzeyleri iyice temizleyin.

4. Düzenli olarak temizleyin: Klozetin düzenli olarak temizlenmesi, hijyenik bir ortam sağlamak için önemlidir. Haftada en az bir kez klozetinizi temizleyin.

5. Eldiven kullanın: Klozet temizliği yaparken eldiven kullanmak, ellerinizin temizliği ve hijyenik olmasını sağlar.

6. Klozet kapağını kapatın: Klozet kapağını kapatarak, tuvalet fırçasının ve diğer hijyenik ürünlerin klozetin yakınında bulunmasını önleyebilirsiniz.

Klozet temizliği için dogalyasamlar.com sitesinde dikkat çeken deterjan tarifi paylaşıldı. İşte klozette mikroptan eser bırakmayan o tarif:

Klozet Temizliği İçin Doğal Deterjan Yapımı

Doğal toz deterjan için gerekli olan malzemeler:



½ ölçü karbonat

½ ölçü boraks

½ ölçü deniz tuzu

15 damla lavanta/çayağacı uçucu yağı

1 tane geniş delikli ve kapaklı tuzluk



Nasıl yapılır?



1. Tüm bu malzemeleri bir kapta karıştırın.

2.Sonra almış olduğunuz büyük delikli tuzluğa koyun.



Klozet temizliği için bu doğal toz deterjan nasıl kullanılır?



1. Bu doğal toz deterjan tuzlukla klozetin iç kısmına dökün ve yaklaşık olarak 15 dakika bekletin.

2. Sonrasında klozeti fırçayla fırçalayın ve yıkayın.

3. Aynı şekilde lavaboda da bekletip bir bez yada süngere ile silip, durulayabilirsiniz.