Şiddetli rüzgar tenteye tutunan insanları uçurdu!

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Yichang kentine bağlı Yiling semtinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgarda bir restoranın bahçesinde bulunan tente hareket etmeye başladı.

Restoran ve müşteriler tentenin uçmasını önlemek için tenteyi tutmaya çalışsa da başarılı olamadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle tenteyle birlikte insanlar da havaya uçtu.

En az 10 kişi tenteyle birlikte havalanırken 2 kişinin yere düştüğü görüldü. O esnada restorandaki masa ve sandalyeler de dağıldı.

Tenteyle birlikte savrulan kişilerden birinin restoranın sahibi olduğu ve şu an hastanede tedavi gördüğü ifade edilirken olayda başka yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA