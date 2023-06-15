Camdaki Kız final yaparken Kanal D yeni dizisini resmen duyurdu! Başlıyor

Camdaki Kız üç yıllık ekran macerasını bu akşam noktalayacak. Kanal D ise yeni bir dizi yayınlamaya başlayacak.

Camdaki kız dizisinin yerine başlayacak diziyle ilgili ayrıntılar belli oldu.

DÖNENCE DİZİSİ GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Kanal D'nin Dönence dizisinin bu akşam tarihli yeni tanıtımı yayınlanacak.

“Dönence” dizisi Kanal D‘nin iddialı iki yazlık dizisinden biri… Yönetmeni değişen ve Serdar Gözelekli‘nin devraldığı dizinin daha önceki sahneleri sil baştan yeniden çekilmişti. D Media imzalı dizisinin bu akşam “Camdaki Kız“ın içinde tarihli tanıtımı yayınlanacak.

İzmir Foça’da çekilen Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun başrollerini paylaştığı dizinin ilk bölümünün 5 Temmuz Çarşamba günü ekrana geleceği konuşuluyor. Bakalım Kanal D‘nin açıklayacağı tarih kulislerde konuşulan bu tarih mi olacak?

DÖNENCE DİZİSİ HAKKINDA TÜM BİLGİLER

Kanal D ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulacak olan Dönence dizisi, İsrail yapımı Exceptional dizisinden uyarlandı. Dizi yayınlandığı dönemde konusuyla dikkat çektti. Asperger sendromlu kız kardeşi Gülce ile Gece’nin hayatını konu alan dizinde yer alan usta oyuncular da dikkat çıkıyor.

Kardeşinin eğitim göreceği okul için İstanbul’dan taşınması Gece’nin bütün hayatını değiştirecek.

DÖNENCE DİZİSİ OYUNCU KADROSU



Senaryosunu Nuray Uslu’nun kaleme aldığı Dönence’nin oyuncu kadrosu resmen yıldızlar geçidi gibi. Dizinin başrollerinde Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan yer alıyor. Dizinin diğer oyuncuları arasında ise birçok başarılı isim yer alıyor. Dönence dizisi oyuncu kadrosu ise şu şekilde:

Didem İnselel

Ülkü Hilal Çiftçi

Can Kızıltuğ

Doğ Karakaş

Atakan Hoşgören

Nazlı Çetin

Can Kızıltuğ

Şebnem Doğruer

Mesut Yılmaz

Edanur Gülbudak

DÖNENCE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?



Media yapımı dizinin çekimleri İzmir Foça’da gerçekleştiriliyor. Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu Dönence dizisinin orijinal senaryosu, Fransa’da 2022 yılında MIPCOM Cannes Diversify TV Ödülü aldı.

DÖNENCE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk fragmanının akabinde Dönence’nin yayınlanacağı tarihe dair araştırmalar hızlandı. Dizinin yayın tarihine ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı fakat dizinin en geç haziran ayının sonunda yayınlanacağı düşünülüyor. Yakında Kanal D ekranlarında yayınlanacak dizi ile ilgili yeni bir bilgi geldiğinde haberimiz güncellenecektir…