Bitki Boylarını 10 Karış Birden Uzatan Uygulama! Çiçekleriniz Daha Hızlı Büyüyecek

Bu basit adımları takip ederek bitkilerinizin gelişimini yakından gözlemleyebilirsiniz. Bahçenizdeki bitkilerin sağlıklı ve hızlı büyümesi için evde bulunan malzemeleri kullanarak onlara destek olabilirsiniz. Haşlanmış sebze suyu, yumurta kabuğu ve suyu, muz kabukları gibi atıkları çöpe atmak yerine bitkilerinizin beslenmesi için kullanabilirsiniz.

SEBZE SUYUNU DÖKMEYİN

Öncelikle, haşladığınız sebzelerin suyunu dökmeyin. Soğuyan suyu bitkilerinizin üzerine dökerek onların mineral ve vitamin ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Bu sayede bitkilerinizin hızlı bir şekilde gelişim göstereceğini gözlemleyebilirsiniz.

YUMURTA KABUĞUNU DEĞERLENDİRİN

Yumurta kabuğu ve suyu da bitkiler için oldukça faydalıdır. Haşladığınız yumurtanın suyunu beklettikten sonra bitkilerinize dökebilirsiniz. Ayrıca soyduğunuz yumurta kabuklarını dövüp çiçeğin gövdesine atarak bitkilerin mineral ihtiyacını karşılayabilirsiniz.

MUZ KABUKLARI BİTKİLERİ COŞTURUYOR

Muz kabukları da bitkileriniz için faydalı bir kaynaktır. Muz kabuklarını suyla birlikte bir kabın içinde beklettikten sonra bitkilerinizi sulamak için kullanabilirsiniz. Böylece bitkilerinizin magnezyum ihtiyacını karşılamış olursunuz.

ÇİÇEKLERİNİZİ BUDAYIN

Ayrıca, çiçeklerinizin saplarını düzenli aralıklarla keserek onların daha sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlayabilirsiniz. Sapların alt kısmından kesilmesi, çiçeklerin suyu daha etkin bir şekilde almasını sağlar.