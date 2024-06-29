Haziran ayında dikildiğinde daha hızlı büyüyen bitkiler. İşte en güzel çiçekler

Haziran ayında dikilen bitkiler, yaz aylarında bahçenizde renkli bir görüntü oluşturmak için harika bir seçenektir. Bu bitkiler, hızlı bir şekilde büyüyerek kısa sürede göz alıcı çiçeklerle bahçenizi süsleyebilir. İşte Haziran ayında dikildiğinde daha hızlı büyüyen ve göz alıcı çiçeklere sahip bitkilerden bazıları:

Gül, Haziran ayı denilince akla gelen ilk bitkidir. Ayrıca tırmanıcı çiçeklerin de bu ay içinde ekilmesi ve rafya ipiyle güçlendirilmesi gerekir. Sardunya, ortanca, petunya ve açelya gibi çiçekler de Haziran ayında açmaya başlar.

GÜL

Gül bakımını evde yapmak istiyorsanız derin ve geniş bir saksı tercih etmelisiniz. Ayrıca drenajı iyi olan yani hava deliklerine sahip bir saksı kullanmalısınız. Saksı değişimi yaz döneminde iki yılda bir olmalıdır. Gül yetiştirmek için toprağın killi ve gübreli olması gerekir. Toprağını ilkbahar ya da sonbaharda değiştirebilirsiniz.

SARDUNYA

Sardunya akdeniz ikilimine uygun bir bitkidir. Balkonları renkli çiçekleriyle süsleyen bir bitkidir. Sardunya’ya dokunduğunuzda keskin bir koku yayar etrafına. Bu salgıladığı madde ile kendini bakterilere karşı korur. Bu nedenle çok sık hastalanmaz. Uzun ömürlü ve dayanıklı bir bitkidir.

Sardunyanın uzun ömürlü olması için ılık,havadar ve nemli bir ortamda bakılması gereklidir.

ORTANCA

Gösteri çekiciliği olan bir bahçe çiçeği arıyorsanız, ortanca çiçekleri tamda size göre. Büyük çiçek küreleri yaz ve ilkbaharda tüm bahçeyi kaplar. İlkbahar ve yaz aylarında çiçek açan ortanca bir çalı olarak kabul edilir.

PETUNYA

Bir diğer adı ‘petunya’ olan kahkaha çiçeği ilk dikildiği dönemlerde çiçeklenen, hızlı gelişen, yetiştirmesi ve çimlendirmesi kolay çiçekli sarıcı sarmaşık türüdür. Ülkemizde oldukça yaygındır. Birçok bitki ve çiçekte olduğu gibi kahkaha çiçeğinin de bilinen birçok faydası bulunur. Bunlardan en çok bilinen faydaları ise; sindirim sisteminde düzensizlik yaşayanlar için kahkaha çiçeği faydalı olacaktır.

Bu bitkiler, Haziran ayında dikildiğinde bahçenizde hızla büyüyerek göz alıcı çiçeklerle sizi ve misafirlerinizi büyüleyecek. Bahçenize renk katacak bu bitkileri dikmeden önce uygun toprak ve sulama koşullarını göz önünde bulundurmanız önemlidir. Ayrıca dikim sonrasında düzenli bakım yaparak bu güzel çiçeklerin uzun süre bahçenizi süslemesini sağlayabilirsiniz. Unutmayın, doğru bitki seçimi ve bakımıyla bahçenizde yaz boyunca göz alıcı bir görüntü oluşturabilirsiniz.