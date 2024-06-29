Türkiye'nin ünlü inşaat şirketi iflasın pençesinde. Sahibi o futbol kulübünde yönetici

Türkiye'nin dört bir yanından son dönemde peş peşe iflas haberleri geliyor. İflasa sürüklenen şirketler arasına dev bir şirket daha katıldı.

İFLASIN EŞİĞİNE GELEN ŞİRKETİN SAHİBİ KİM?

Yeni Akit'in aktardığı habere göre; Konkordato ilan eden şirketin sahibi Serdar Tüylüoğlu Alibeyköyspor'un yönetim kurulu üyeliğini de yapıyor.

Türkiye'de ekonomik kriz hız kesmeden devam ediyor. Her hafta büyük küçük yüzlerce firma ya konkondato ilan ediyor ya da iflas bayrağını çekiyor.

Türkiye'nin ünlü inşaat firmalarından Tüylüoğlu Grup İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Tüylüoğlu Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş konkordato talep etti.

48 YILLIK BİR GEÇMİŞİ VAR

48 yıldır hizmet veren firma çelik ve betonarme inşaat başta olmak üzere tadilat, dekorasyon, ısı yalıtım, su yalıtımı, çatı aktarımı gibi inşaat faaliyetleri yürütüyordu.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato talep eden şirketlerin taleplerini değerlendirdi. Mahkeme, 05 Eylül 2024 tarihine kadar kesin mühlet hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Mahkeme, konkordato komiser heyetinin görevine son verdi. Yerine, 3 yeni komiser heyeti atandı. İcra İflas Kanunu'na göre alacaklılar konkordato talebinin reddini talep edebilir. İş insanı Serdar Tüylüoğlu Alibeyköyspor'un yönetim kurulu üyeliğini de yapıyor.