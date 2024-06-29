Aile dizisi apar topar final yapmıştı. Show TV’den Aile'nin yerine yeni dizi

Aile dizisinin final yapmasının ardından ''Bahar, Sandık Kokusu'' gibi dizilerle iyi bir çıkış yakalayan Show TV yeni dizi için hazırlıklara başladı. Bu dizi için önemli bir adım atıldı ve başrol için Teşkilat dizisinin başarılı oyuncularıyla anlaşma sağlandı. Bu gelişmeyle birlikte izleyiciler, yeni dizinin heyecan verici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ilgi çekeceğine şüphe yok. Yayın tarihi ve detayları merakla beklenen bu yeni yapımın, televizyon dünyasına farklı bir soluk getireceği şimdiden konuşulmaya başlandı.

KADRODA KİMLER YER ALIYOR?

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Fazilet Hanım ve Kızları ile Teşkilat dizilerinde partner olan Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal bir kez daha aynı dizi projesinde başrolü paylaşacak.

Deniz Baysal ile Çağlar Ertuğrul dizi sektörünün en sevilen çiftlerinin başında geliyor. Aynı zamanda iyi arkadaş olan iki yıldız oyuncu, yeni yayın döneminin iddialı ve sürükleyici dizilerinden “Kalpazan”da 3. Kez başrollerde buluşacak. Saner Ayar’ın yapımcılığını üstlendiği O3 Medya imzalı “Kalpazan”ın yönetmeni Mehmet Ada Öztekin…

Adem rolü için Timuçin Esen, Canan için Burçin Terzioğlu ile görüşülüyor



Show TV’de yayınlanacak olan dizide Darphane’de çalışan çok saf ve temiz bir memur olan Adem’in kirli sistemin içinde her geçen gün başına gelen olaylar sonrası sahte para basan bir kalpazana dönüşme hikâyesi oldukça etkileyici bir dille ele alınıyor. Dizinin Adem’i için ünlü aktör Timuçin Esen’le, Adem’in eşi Canan için Burçin Terzioğlu ile görüşülüyor.

Kartal ile Ayşe’nin yolları kesişiyor

Dizinin en etkileyici karakteri Adem’in tam zıttı bir kişiliğe sahip kardeşi Kartal… Kartal rolü için genç kuşağın başarılı ve yakışıklı aktörlerinden Çağlar Ertuğrul imza aşamasında…. Kartal’ın yolu dizide polis Ayşe’yle kesişir… Ayşe rolüne Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı, Türküler Özgül’ün senaryosu çok iyi yazılan dizide Deniz Baysal hayat verecek.