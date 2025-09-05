Alacakaranlık Hayranlarına Müjde! Ücretsiz Olarak Ekranlara Gelecek: Geçmişe Dönüş Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Stephenie Meyer'ın milyonlarca satan Alacakaranlık roman serisinin sinemaya uyarlayan Alacaranlık (twilight) serisi ekranlara geri dönüyor. Yapılan son açıklama milyonlarca film severi yakından ilgilendiriyor.

7-14 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA YOUTUBE ÜZERİNDEN ÜCRETSİZ YAYINLANACAK

Alacakaranlık serisinin tüm filmleri 7-14 Eylül tarihleri arasında aralıksız şekilde YouTube'da canlı olarak yayınlanacak.

Peki, seriye yeni başlayanlar için Alacakanlık filmleri sırayla nasıl izlenir? Aslında izlemeye ilk filmden başlamak en doğrusu olur çünkü karakter gelişimi, aşk hikayesi ve doğaüstü unsurlar birbirini takip ederek ilerliyor. İşte çıkış tarihlerine göre serinin filmleri:

• Alacakaranlık (Twilight, 2008)

Bella Swan, Forks kasabasına taşındığında gizemli Edward Cullen ile tanışır.

• Yeni Ay (New Moon, 2009)

Edward, Bella’nın güvenliği için onu terk eder. Bella depresyona girer ve Jacob Black ile yakınlaşır.

• Tutulma (Eclipse, 2010)

Vampir Victoria, Bella’dan intikam almak için yeni doğanlardan oluşan bir ordu kurar. Bu bölümde Bella, Edward ve Jacob arasında duygusal bir seçim yapacaktır.

• Şafak Vakti: Bölüm 1 (Breaking Dawn – Part 1, 2011)

Bella ve Edward evlenir. Balayı sırasında Bella hamile kalır ve işler karışır.

• Şafak Vakti: Bölüm 2 (Breaking Dawn – Part 2, 2012)

Bella artık bir vampirdir. Kızları Renesmee’nin varlığı, Volturi'nin dikkatini çeker. Cullenlar, tüm dünyadan müttefikler toplayacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi