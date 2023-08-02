Akrep burcuna asla ve asla söylenmemesi gereken 7 cümle!

Hayatınızda bir Akrep burcu varsa, o zaman ona söylememeniz gereken cümleler de var demektir. İntikam ve kin duygusu güçlü olan Akrepler, kendilerine söylenen bazı cümleleri asla unutmaz. İşte Akrep burcuna asla söylenmemesi gereken 7 cümle!

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Akrep burcuna asla ve asla söylenmemesi gereken 7 cümle!

Akrep burcu insanları, astroloji dünyasının en ilginç ve gizemli burçlarından biridir. Bu burcun insanları, tutkulu, kararlı ve güçlü karakterleri ile tanınırlar. Akrep burcu insanları, zeki ve kurnazdırlar ve doğru zamanda doğru hamleleri yaparak başarıya ulaşırlar.

Akrep burcu insanları, genellikle duygusal olarak yoğun bir yaşam sürerler. İhtiraslı ve tutkulu doğaları, onları derin duygusal bağlar kurmaya itebilir. Ancak, bu bağlar aynı zamanda onların hayatlarında büyük bir risk faktörü de olabilir.

Akrep burcu insanları, oldukça kararlı ve hırslıdırlar. Hedeflerine ulaşmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar ve asla pes etmezler. Bu özellikleri sayesinde, genellikle liderlik pozisyonlarına yükselirler ve başarılı bir kariyer yaparlar.

Akrep burcu insanları, aynı zamanda oldukça zeki ve kurnazdırlar. İnsanların niyetlerini okuyabilme yetenekleri sayesinde, genellikle başkalarını manipüle edebilirler. Ancak, bu özellikleri bazen onların ilişkilerinde sorunlara neden olabilir.

Akrepler, bağlılıkları ve şiddetli sadakatleri dahil olmak üzere birkaç özellikleriyle ön plana çıkar. Bunlardan birisi de kin ve intikam duygularıdır. Bir Akrep, sizin arkanızı kollar ve ihtiyacınız olduğu anda yanınızda olur. Bu nedenle kin ve intikam duyguları tolere edilebilir. Ancak hayatınızda bir Akrep varsa, kullanmamaya özen göstermeniz gereken 7 cümleyi bir an önce öğrenmelisiniz. Akrepler bu cümleler karşısında çileden çıkıyor!

AKREP BURCUNA ASLA SÖYLENMEMESİ GEREKEN 7 CÜMLE

1- Fazla takıntılısın

Akrepler, doğası gereği bağlıdır. Kişiliklerinde yoğun bir tutku vardır. Bu yüzden onları çok fazla takıntılı olmakla suçlamak sadece tartışmanıza neden olur.

2- Çok inatçısın

cAkrep, her mevsim bir konu üzerinde sabit kalabilir. İnatçı yapıları elbette can sıkıcı. Ama onlara bunu söylemek başlı başına boşa zaman kaybetmektir.

3- Haydi unutalım

Fil hafızasına sahip olan Akrepler, kendilerine yapılanı asla unutmaz. O nedenle bir konuda hata yaptıysanız "Haydi unutalım" demeyi unutun. Çünkü bu hiçbir işe yaramaz.

4- Neden bu kadar hassassın?

Akrep burcu, duygusal açıdan hassastır. Duygularını dışa vuran Akrepler, derinden hissetme ve başkalarıyla duygusal olarak bağlantı kurma konusunda doğal eğilimlere sahiptir. Çok duygusal oldukları için hassas olmalarının sebebini onlara sormamalısınız.

5- Benim yöntemimle halledelim

Akrep, bağımsız bir yapıya sahiptir. Bu yüzden onlara yardım edecekseniz kontrolü ele almayın. Onları da bu sürece dahil edin. Tek başınıza yönlendireceğinizi sanıyorsanız buna gülüp geçiyoruz.

6- Bunu senin için yapmama izin ver

Akrep burcu için bir şey yapmayı teklif etmeyin. Onlar her şeyi kendileri yapmak ister. Bu nedenle onların yerine sorumluluk almaya çalışmayı bırakın. Pek keyif almayacaklar demektir.

7- Çok kontrolcüsün

Akrepler, ilişkilerinde her zaman kontrolcü bir yapıya sahiplerdir. Zorlayıcı olabilir ama Akreplerin huyunda kontrol duygusu yüksek. O nedenle onlara bu cümleyi kurmayı bırakın.

Posta'nın haberine göre, Akrep burcunun en olumsuz özelliklerini açıklayalım. Yoğun ve derin, çekici ve mistik olan bu burcun doğal olarak karanlık bir doğası vardır, gizli, derin ve ketum. Bu burçta olumsuz bir özellik veya durum eklendiği anda, olumsuza doğru kayma kaçınılmazdır.

Bazen başkalarını kontrol etme ihtiyaçları, kontrol etmeye çalıştıkları kişilerden asi bir tavır almalarına yol açabilir. Bu genellikle en iyi ilişkilerin lekelenmesine veya mahvolmasına neden olur.

Bazen takıntılı davranışları öfkeye veya intikama dönüşebilir. Bir Akrebi kızdırdıysanız veya incittiyseniz, cezadan kaçış yoktur. Akrep karşılık verene kadar dinlenmeyecek.

Hedeflerine ulaşamama, Akrep'i kıskançlıkla yakabilir. Rekabetçi ve hırslı, başarı yarışında kaybetmekten veya geride kalmaktan nefret ederler. Ya sizi oyununuzda yenecekler ya da başarı eksikliği kafalarını karıştırmaya başlayabilir.

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