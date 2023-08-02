Demir eksikliğinizi bir kaşıkta yok ediyor! İşte 3 malzemeli demir deposu o karışım

Demir eksikliği, vücudumuz için oldukça önemli bir mineraldir. Vücudumuzda oksijen taşıma işlevini üstlenen hemoglobin proteininin yapısında yer alır ve aynı zamanda enerji üretimi sürecinde de görev alır. Ancak, demir eksikliği, vücutta çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir.

Demir eksikliği, genellikle yetersiz beslenme, kan kaybı veya vücudun demir emilimini engelleyen faktörler nedeniyle ortaya çıkar. Yetersiz beslenme durumunda, demir içeriği düşük olan gıdaların tüketilmesi veya yeterli miktarda demir içermeyen bir diyet uygulanması demir eksikliğine yol açabilir. Kan kaybı, özellikle aşırı adet kanaması, gastrointestinal kanama veya yaralanma sonucu oluşan kan kaybı gibi durumlarda da demir eksikliğine neden olabilir. Ayrıca, bazı sağlık sorunları da demir emilimini engelleyebilir. Örneğin, çölyak hastalığı veya inflamatuar bağırsak hastalığı gibi durumlar, demir emilimini engelleyerek demir eksikliğine yol açabilir.

Demir eksikliği belirtileri arasında halsizlik, yorgunluk, soluk cilt, nefes darlığı, baş dönmesi ve baş ağrısı yer alır. Ayrıca, bağışıklık sistemi zayıflayarak enfeksiyonlara daha açık hale gelme riski de artabilir. Demir eksikliği tedavisi, genellikle demir takviyeleri ile yapılır. Ancak, demir eksikliğinin nedeni belirlenerek, gerekirse altta yatan sağlık sorunları da tedavi edilmelidir.

Demir eksikliğinin önlenmesi için ise düzenli olarak demir içeriği yüksek gıdaların tüketilmesi önerilir. Kırmızı et, tavuk, balık, ıspanak, brokoli ve kuru meyveler gibi gıdalar demir açısından zengin kaynaklardır. Ayrıca, C vitamini içeren gıdaların tüketilmesi de demir emilimini artırabilir. Demir eksikliği riski taşıyan kişilerin düzenli olarak kan testleri yaptırarak demir seviyelerini takip etmeleri de önerilir.

Demir eksikliği yaşadığınızda, vücudunuzda ekstra bir yorgunluk ve buna paralel olarak çok sayıda belirti baş göstermeye başlar. Demir eksikliği, aynı zamanda bağışıklığın zayıflamasına da yol açabilir.

Vücudunuzda meydana gelen belirtilere dikkatli bir şekilde bakacak olursanız, demir eksikliğini hemen tespit edebilirsiniz. Uyku sorunları yaşıyorsanız, dilinizde şişlik oluyorsa, halsizlik, saç dökülmesi, ciltte kuruma, baş ağrısı, sürekli yorgun hissetmek, dilde yanma, ağız kenarlarında çatlaklar, el ve ayaklarda uyuşma, kulak çınlaması, saçların çabuk kırılması, tırnakların kırılması, cilt renginde solukluk ve üşüme gibi belirtiler varsa demir eksikliğinden söz edebiliriz.

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için demir takviyesi yaparak, bu sorunu çözebiliriz. Evde yapacağımız doğal karışımlar da demir eksikliğini giderebilir. İşte size 30 gün boyunca uygulayacağınız harika bir karışım tarifi veriyoruz. Bu karışımla birlikte demir eksikliği sorununu ortadan kaldıracaksınız.

DEMİR DEPOSU 3 MALZEMELİ KARIŞIM

Gerekli malzemeler:

1 tatlı kaşığı öğütülmüş üzüm çekirdeği

4-5 damla limon suyu

1 yemek kaşığı dut pekmezi



Yapımı:

Bir kaseye yarım limonun suyunu, 1 yemek kaşığı dut pekmezini ve öğüttüğünüz üzüm çekirdeğini koyarak güzelce karıştırın. Macuna yakın sulu bir kıvam elde edeceksiniz.

Posta'nın haberine göre, demir eksikliğini gidermek için bazı gıdaları ağırlıklı olarak tüketebilirsiniz. Demir, bitkilerde yüksek miktarda bulunur ama vücut tarafından et ya da balıkta yer alan demirden daha az emilir. Susam, fındık, tahin, Antep fıstığı, yulaf, kaju fıstığı, kuru üzüm, kuru kayısı demir oranı yüksek bitkisel besinler içinde yer alır. Kırmızı etler, kümes hayvanları, sakatatlar ve özellikle de balık, hindi ve deniz ürünleri zengin birer demir kaynağı olarak bilinir.

Yumurtalar, kuruyemişler, süt ürünleri ve yağlı tohumlar, tam tahıllar, meyveler, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve özellikle kurutulmuş meyveler demir bakımından yüksek olan gıdalardır. Kekik, köri, kimyon, zencefil ya da kişniş gibi baharatlar da demir bakımından oldukça zengindir.

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