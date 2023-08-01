EMEKLİ MAAŞLARINA EK ZAM KARARI: Erdoğan duyurmuştu: SSK, Bağ-kur emekliye ek zam var mı?

Emekli maaşlarına ek zam konusu, son zamanlarda oldukça tartışılan bir konu haline geldi. Özellikle kök maaş tartışmalarının ardından, SGK emeklileri yaşadıkları hayal kırıklığına tepki gösterdiler. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberleriyle birlikte, emeklilerin yüzü biraz olsun güldü.

Peki, SSK emekliye ek zam ne kadar olacak? Maaş farkları ne zaman yatacak? Emekliye ek zam 4000 TL mi olacak? Hükümetten emekliye zam müjdesi var mı? Bu soruların cevaplarını merak edenler için tüm detayları derledik.

EMEKLİ MAAŞLARINA EK ZAM 2023



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli maaşlarıyla ilgili olarak da, "Emekli maaşında yıl sonunda yeni bir değerlendirme yapılacak" dedi.

Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz 2023 tarihindeki Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek gündeme dair açıklamalar yaptı. Ocak 2024 asgari ücret ve emekli zammı için önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız." ifadesini kullandı.

SSK EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR?



Başta SGK emeklilerinin beklediği düzenlemeye ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı bekliyoruz. Milletimizin serinkanlı olarak bize güvenmelerine ve ülkelerinin geleceğine sahip çıkmayı istiyorum." ifadelerini kullandı.

KÖK MAAŞ NEDİR?

Emeklilerin maaşlarındaki beklentilerin karşılanmamasının nedeni kök maaş detayında yatıyor. Peki, nedir bu kök maaş ve nasıl etkiliyor emekli maaşlarını?

Kök maaş, emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan bir kavramdır. Emekli maaşları, çalışanların prim ödeme gün sayılarına, prim ödemelerine ve kazançlarına göre belirlenir. Ancak, emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan bu kriterlerin yanında kök maaş da oldukça önemlidir.

Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Bu zam ile birlikte kök aylığı 7000 lira olanın aylığı 8750 lira olacak. Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları ise Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı tarafından müjdelendiği gibi, emekli maaşlarına ek zam yapılması kararı alındı. Yüzde 25 zamla birlikte 2000 öncesi SSK emeklilerinde 6 bin 93 lira olan en düşük emekli aylığı 7 bin 616 lira, SSK 2000 sonrası 3 bin 776 lira olan en düşük emekli aylığı ise 4 bin 720 lira olarak belirlendi. En düşük Bağ-Kur (esnaf) aylığı ise 4 bin 439 liradan 5 bin 549 liraya, Bağ-Kur (tarım) aylığı ise 4 bin 184 liradan 4268 liraya yükseldi.

Kaynak: sabah.com.tr - derleme: gercekgundem.com