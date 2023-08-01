Yol kenarında yetişiyor, ekmek kapısı oluyor! Toplamak için yarışıyorlar: Kilosu 90 TL

Tarlalarda da kendiliğinden yetişen bu bitkinin Haziran ayında hasadı başladı ve vatandaşlar kolları sıvadı. Aralık ayında kadar devam edecek olan hasatta halk adeta bu bitkiyi toplamak için yarışıyor çünkü kilosu 90 TL'ye satılıyor. Türkiye'nin birçok iline gönderimi yapılan bu şifalı bitkinin günlük olarak toplanması gerektiği gibi bölgede halkına da ek gelir oldu. Toplandıktan sonra kurutma işlemi gören çiçeğin faydaları ise pek çok kişi tarafından bilinmiyor.

Birçok ilimizde yoldan geçerken veya tarlalarda sıklıkla görülen bu bitki hazine gibi ancak pek bilinmediği için gören geçip gidiyor.

Denizli'de ise birçok vatandaş bu bitkiyi değerlendirerek ek gelir sağlıyor ve toplanarak kurutulan bu bitkinin kilosu 90 TL'den satılıyor.

Denizli’de yol kenarlarında ve tarlalarda kendiliğinden yetişen ve halk arasında pek çok ismi olan bu çiçeğin, soğuk algınlığı, grip gibi pek çok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Kış aylarında vatandaşların rağbet ettiği şifalı bir bitki olan bu çiçek, bazı yörelerde, “Devegülü”, “Silindir Çiçeği”, “Gülhatmi” olarak da biliniyor.

Çeşit çeşit renkleri olan bu bitkinin çizgili ya da lekeli de olabileni de var ve güneşli, rüzgâr almayan yerlerde iyi gelişiyor. Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi’nde, ayva bahçesinin içine ikinci ürün olarak diktiği hatmi çiçeklerinin hasadına devam eden Muzaffer Gök, “Mart ayında hatmi çiçeği tohumunu ektik, Nisan ayında üç dönümlük ayva bahçemizin içine ikinci ürün olarak hatmi çiçeklerinin fidanlarını diktik. Can suyu veriyoruz, Haziran ayında ilk hasada başladık. Gölgede kurutuyoruz, burası 3 dekar, aşağı yukarı 500 kilo kuru hatmi çiçeği hasadı yapmayı hedefliyorum." dedi ve şöyle devam etti:

'GÜNLÜK TOPLANMASI GEREKİYOR'



-Türkiye’nin birçok ilindeki aktarlara buradan satış yapıyorum. Kilosu 90 TL’den gönderiyoruz. Günlük sabah akşam toplanması gerekiyor. Aynı darı patlağı gibi patlıyor. Dağa bayıra gitmiyoruz, kendimiz yetiştiriyoruz ve organik olarak yetiştiriyoruz. Günlük toplanması gerekir. Toplamazsan dökülür, havalar iyi olursa verim oluyor. Ama havalar kötü olursa verim düşüyor. Yaz aylarında güneşi ne kadar çok görürse o kadar çok açıyor. Havalar soğumaya başlayana kadar hasat devam eder. Yağmur çok olursa boyu çok uzar. Sularsan daha güzel verim alınıyor.

ÇUVALLARLA AKTARLARA SATILIYOR



Tarlada dikili hatmi çiçeklerini sabah akşam eşi ile birlikte topladıklarını anlatan Ayşe Gök’te, boş vakitlerde de ekilmeyen tarlalardan dağlardan hatmi çiçeği topladıklarına dikkat çekti. Ayşe Gök, “Dağlarda ve bahçemize ektiğimiz hatmi çiçeklerini topluyoruz. Her gün sabah ve akşam olmak üzere iki kere topluyoruz. Topladığımız hatmi çiçeklerini temiz bir bezin üzerine serip gölgede kurutarak çuvalla aktara satıyoruz. İnşallah yağış olursa Haziran ayından Aralık ayına kadar toplamaya devam edeceğiz. Toplanan hatmi çiçekleri temiz bezlerin üzerinde gölgede bir haftada kurutuluyor” diye konuştu.

İŞTE HATMİ ÇİÇEĞİNİN PEK BİLİNMEYEN FAYDALARI

Hatmi çiçeği, çoğunlukla hoş kokusu ve çekici görünümü nedeniyle bahçelerde yetiştirilen bir bitkidir. Ancak, hatmi çiçeği sağlık açısından da birçok fayda sağlar. Bu yazımızda hatmi çiçeğinin sağlık açısından faydalarını detaylı bir şekilde ele alacağız.

1. Öksürüğe İyi Gelir

Hatmi çiçeği, öksürük ve boğaz ağrısı gibi solunum yolu problemlerine karşı etkili bir doğal ilaçtır. Hatmi çiçeği içerisinde bulunan mukus yapıcı maddeler, öksürük ve boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olur.

2. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Hatmi çiçeği, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan antioksidanlar açısından zengindir. Bu nedenle, hatmi çiçeği tüketerek, vücudunuzun savunma mekanizmasını güçlendirebilirsiniz.

3. Cilt Sağlığına İyi Gelir

Hatmi çiçeği, cilt sağlığı için de oldukça faydalıdır. İçerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde cildinizi serbest radikallerden korur ve cildinizin daha genç ve parlak görünmesini sağlar.

4. Sindirim Sistemine Yardımcı Olur

Hatmi çiçeği, sindirim sistemi problemlerine karşı da etkilidir. Özellikle kabızlık gibi sorunlarla mücadelede yardımcı olur. Hatmi çiçeği içerisinde bulunan lifler, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Kaynak: turkiyegazetesi.com.tr