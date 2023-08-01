Barbunya'nın sert kalmaması için tencereye ekleyin. Gaz yapmasını da önlüyor

Barbunya yemeği, Türk mutfağının sevilen yemeklerinden biridir. Barbunya, kahverengi renkli, minik bir fasulye türüdür ve özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde yetiştirilir. Bu lezzetli yemek, hem sağlıklı hem de doyurucudur.

Barbunya yemeği yapmak oldukça kolaydır.

BARBUNYA YEMEĞİNİN PÜF NOKTASI



Direkt olarak haşlamadan pişirebileceğiniz taze barbunyayı kısa bir süre haşlamanız lezzetini daha da arttıracaktır. Kuru barbunya kullanmayı tercih edecekseniz; bir gece önceden suda bekletip süzdüğünüz barbunya tanelerini duru suda haşlayın. Sonrasında zeytinyağlı hazırlığında kullanın.

BARBUNYA YEMEĞİ TARİFİ

Malzemeler:

Yarım kilo barbunya

1 adet kuru soğan

1 adet havuç

4-5 YEMEK KAŞIĞI ZEYTİNYAĞI

1 adet domates

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı tuz

Sıcak su

Nasıl yapılır?

Düdüklü tencerede zeytinyağı ile yemeklik doğradığınız soğanı kavurun. Pembeleşen soğanlara önce domates ardından salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Küp küp doğradığınız havuçları da ekleyip karıştırın. Dondurulmuş ya da taze barbunyaları, tuzu da atıp tüm malzemeleri karıştırın. Üzerini geçecek kadar su ekleyip kaynayınca düdüklü tencerenin kapağını kapatın. Yaklaşık 40 dakika sonra barbunyanız pişmiş olacaktır. Pişme işleminden sonra en az 1 saat dinlendirmenizi öneririz. Ilık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

kaynak: haberturk.com - gercekgundem.com