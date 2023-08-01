Zeytinyağındaki hileyi anlamanın kolay yolu. 1 damlasıyla bile anlaşılıyor. Denemelisiniz

ulusalpost.com'un haberine göre; Zeytinyağı, sağlıklı bir besin kaynağı olması sebebiyle yaygın olarak tüketilmektedir. Ancak son yıllarda zeytinyağı üreticileri arasında hile yapıldığına dair iddialar ortaya atılmaktadır. Bu iddiaların doğru olup olmadığı konusunda araştırmalar devam etmektedir.

Zeytinyağındaki hileler genellikle yağın kalitesini düşürmek için yapılır. Örneğin, zeytinyağına başka bitkisel yağlar karıştırılarak hacim artırılabilir. Ayrıca, zeytinlerin ezilme işlemi sırasında su kullanımı artırılarak daha fazla yağ elde edilebilir. Bu durumda elde edilen yağın kalitesi düşer ve sağlık açısından zararlı hale gelebilir.

Zeytinyağı tüketirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, yağın kalitesidir. Kaliteli zeytinyağı, soğuk sıkım yöntemiyle elde edilmiş ve doğal olarak üretilmiş olmalıdır. Ayrıca, üreticinin güvenilirliği ve sertifikaları da önemlidir.

ZEYTİNYAĞINDAKİ HİLEYİ ANLAMA YOLU

Mynet.com sitesinde zeytinyağındaki hileyi anlamaya sağlayan yöntemler paylaşıldı. İşte herkesin bilmesi gerekenler

Koku

Satın almadan önce koklama imkanınız varsa muhakkak bunu yapın. Rahatsız eden, istenmeyen bir koku almamanız gerekir. Bu kokuyu almak demek meyvenin fazla beklenerek sıkıldığını işaret eder. Kötü kokudan kastedilen hissedilen yağlı boya veya pastel boya kokusudur. İyi bir zeytinyağının vereceği koku taze çimen ya da taze meyve kokusudur.

Tat

Zeytinyağını tadarken dilinizin üzerinde hava ile gezdirin. Yutarken boğazda yarattığı acılık ve yanma hissi olumludur. Bu, yüksek miktarda antioksidan içerdiğini gösterir. Yağın onarıcı etkisi ve gençleştirici özelliği antioksidan kaynağından gelmektedir.

Renk

Bu kriter sizi yanıltabilir, o yüzden sarılığına ya da yeşilliğine kapılmayın. Hangisi daha sağlıklı ya da sağlıksız diyemeyiz çünkü yağın içine ekledikleri maddeler ile renk değiştirebilirler. Bu yüzden renk tonu yanıltıcı olabilir.

Marka ve ambalaj

Etiketli ürün almaya özen gösterin. Etiketli ürünleri alırken de muhakkak etiketi okuyun. Üretim yılı, son kullanma tarihi, dolum tarihi, hangi zeytinden elde edildiği ve bölgesi etiket üzerinde yazan önemli detaylardır. Zeytinyağını aldıktan sonra koyu renkli cam şişeye aktarın. Yağ ışık aldığı zaman kısa sürede bozulacaktır. Kuru ve ışık almayan bölgede saklamaya özen gösterin. Zeytinyağı asit oranının %0,3'ün altında bir değere sahip olmasına dikkat edin.

ZEYTİNYAĞINDAKİ HİLEYİ ANLAMA

Koyu renkli bir kabın içine 1 bardak su ekleyin ve 1 dakika kadar dinlendirin. Su yüzeyine 1 milimlik bir karışım yağ damlattığınızda, makina yağı suyla farklı etkileşime girerek gökkuşağı renklerinde ışıldar. Bitkisel yağlar ise su yüzeyinde daire şeklinde kalır.

Zeytinyağı 4-5 derecede bulanıklaşır, 0 ile 6 derece arasında ise katılaşır. Oda sıcaklığında eski haline geri döner. Yağın katılaşması kalitesini değiştirmez. Satın aldığınız yağın bir miktarını buzdolabına koyun ve katılaşmasını bekleyin. Eğer yağ safsa tamamı katı olmalıdır. Katı olmayan bölümler varsa yağda katkı maddesi olduğunu anlayabilirsiniz.