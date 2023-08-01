Çiçekleri coşturan doğal gübre: Üstelik 2 günde etkisini gösteriyor

Çiçeklerin coşmasını sağlayan doğal gübre önerisi

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Çiçekleri coşturan doğal gübre: Üstelik 2 günde etkisini gösteriyor

uskuphaber.com sitesindeki habere göre; Çiçeklerin canlanmasını sağlayan doğal gübre karışımı hakkında işinize yarayacak harika bir bilgiyi şimdi sizlerle paylaşacağız. Çiçeklerin canlanmasını sağlayan doğal gübre karışımı yapmak için muz kabuğu, yumurta kabuğu ve kahve telvesi kullanabilirsiniz.

Bu malzemeleri bir blenderda karıştırın ve ardından içme suyu ekleyin. Elde ettiğiniz karışım ile doğal gübre yapmış olacaksınız. Bu gübreyi menekşe gibi çiçeklerde de kullanabilirsiniz

PİRİNÇ'TE ÇİÇEKLERİNİZ İÇİN HARİKA BİR SEÇENEK

GZT.COM sitesinde çiçek diplerine pirinç kürü öneriliyor. Ancak pirinç kürüyle ilgili olarak herkesin bilmesi gereken önemli bir püf nokta var;

Çiçekleri coşturan doğal gübre: Üstelik 2 günde etkisini gösteriyor - Resim : 1

Öncelikle şunu söyleyelim. Pirinci yıkadığınız ilk su kullanılmaz! İkinci ve üçüncü su kullanılır. Pirinçlerinizi bir güzel yıkadınız. Daha sonra bir kabın içerisine alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. 1 saat beklettikten sonra pirinçleri suyuyla beraber blenderdan geçirin. Ve ardından süzün. Bu suyu çiçeklerinize haftada 1 kez verdiğinizde hem yeni çiçekler açacaklar hem de yaprakları parlayacak.

Pirinçle yapılan bu uygulama çiçekler üzerinde 2 günde etkisini gösteriyor.

PİRİNÇ SUYUNUN BİTKİLERE FAYDALARI

Haberturk.com sitesinde pirinç suyunun çiçeklere sağladığı faydalar sıralandı:

Pirinç suyunu içerisinde yer alan mineraller çiçekler için besin kaynağı olarak bilinmektedir. Bu yüzden haftada bir kez hem toprağı hem de yaprakları fermente ettiğiniz pirinç suyu ile beslerseniz çiçeklerinizin canlandığını görebilirsiniz. Bu doğal yöntemler sayesinde **çiçeklerinizi** solmaktan kurtarabileceksiniz.

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Çiçekleri coşturan doğal gübre: Üstelik 2 günde etkisini gösteriyor Çiçekleri coşturan doğal gübre: Üstelik 2 günde etkisini gösteriyor
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