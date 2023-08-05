Aklınızda bulunsun; Bulgur pilavının lezzetini 5'e katlıyor! Bir kaşık ekleyip karıştırın yeter

Bulgur pilavı, Türk mutfağının en sevilen ve en pratik yemeklerinden biridir. Bulgur pilavı yapmak için öncelikle bulguru yıkayın ve süzün. Ardından bir tencereye sıvı yağ, tereyağı, soğan ve salça koyun. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun. Salçayı da ekleyip karıştırın. Sonra bulguru ilave edin ve birkaç dakika daha kavurun. Bulgurun üzerini geçecek kadar sıcak su, tuz ve karabiber ekleyin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve pilavı kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Aydinlik.com.tr'nin Nefisyemektarifleri.com sitesinden derlediği habere göre; Lezzeti bulgur pilavı yapımı için uygulamanız gereken püf noktaları paylaşıldı. Tavuk suyu eklemek bulgur pilavının lezzetine lezzet katıyor.

LEZZETLİ BULGUR PİLAVI YAPMAK BU KADAR KOLAY



Bulgur pilavı, Türk mutfağının vazgeçilmez bir lezzetidir. Bulgur pilavını lezzetli ve tane tane yapmanın bazı püf noktaları vardır. Bulgur pilavının püf noktaları şunlardır:

- Bulgurun kalitesi çok önemlidir. Pilavlık bulgur kullanmak, pilavın daha lezzetli olmasını sağlar. Bulguru yıkamak gerekmez, ancak üzerine sıcak su dökerek 10 dakika bekletmek, bulgurun şişmesine ve daha yumuşak olmasına yardımcı olur.

- Tencerenin malzemesi de pilavın lezzetini etkiler. Bakır, döküm veya çelik tencere kullanmak, pilavın daha iyi pişmesini sağlar. Tencerenin kapağı da sıkıca kapanmalıdır.

- Pilavın su oranı da çok önemlidir. Bulgurun cinsine göre değişmekle birlikte, genel olarak 1 ölçü bulgura 2 ölçü su yeterlidir. Suyun kaynar olması, pilavın daha çabuk pişmesini sağlar. Suyun içine tuz, karabiber, pul biber ve isteğe göre diğer baharatlar eklenir.

- Pilavın yağı da lezzetini belirler. Tereyağı veya sıvı yağ kullanılabilir. Yağın miktarı da damak zevkine göre ayarlanabilir. Yağı kızdırarak içine soğan, sarımsak, salça veya domates rendesi eklemek, pilavın rengini ve aromasını artırır.

- Bulguru yağda kavurmak, pilavın tane tane olmasını sağlar. Bulguru orta ateşte sürekli karıştırarak kavurmak gerekir. Bulgurun rengi hafif koyulaşınca suyu eklemek gerekir.

- Suyu ekledikten sonra pilavı karıştırmamak gerekir. Pilav kaynamaya başlayınca ateşi kısarak kapağını kapatmak gerekir. Pilav suyunu çekince altını kapatmak ve üzerine bir kağıt havlu sererek 10-15 dakika dinlendirmek gerekir.

- Dinlenen pilavı bir tahta kaşıkla hafifçe karıştırarak servis yapmak gerekir.

Bulgur Pilavının Yanına Gidecek 4 Lezzet

Türk mutfağı denince akla gelen ilk yemeklerden biri olan bulgur pilavı, hem lezzeti hem de besleyici özellikleriyle sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak bulgur pilavını daha da lezzetli hale getirmek için yanına eşlik edecek yiyecekleri doğru seçmek gerekiyor. İşte bulgur pilavının yanına gidecek 4 lezzet:

1. Yoğurtlu Patlıcan Salatası

Bulgur pilavının yanına en çok yakışan yiyeceklerden biri yoğurtlu patlıcan salatasıdır. Patlıcanın yoğurtla buluşması, pilavın lezzetini tamamlar. Üstelik bu salata hem hafif hem de sağlıklı bir seçenek olacaktır.

2. Etli Nohut Yemeği

Bulgur pilavının yanına etli nohut yemeği de oldukça yakışır. Hem protein hem de lif açısından zengin olan nohut, bulgur pilavının yanında tam bir lezzet şöleni sunar.

3. Zeytinyağlı Taze Fasulye

Zeytinyağlı taze fasulye, hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçenektir. Bulgur pilavının yanında servis edildiğinde, yemeğin besleyici değeri de artar.

4. Cacık

Bulgur pilavının yanına en çok yakışan yiyeceklerden biri de cacıktır. Hem ferahlatıcı hem de lezzetli olan cacık, bulgur pilavını tamamlayan bir lezzet sunar.