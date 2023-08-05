A101 -ŞOK- Carrefour- BİM -Migros'a yasak! Artık satamayacaklar...

A101 ŞOK Carrefour BİM Migros! Zincir marketlere yasak kararı artık satamayacaklar..

A101 -ŞOK- Carrefour- BİM -Migros'a yasak! Artık satamayacaklar...

Halk TV'de yer alan habere göre; Son dönemde sayıları giderek artan ve aynı cadde ya da sokakta bile sayıları ikiye yaklaşan zincir marketler hakkında yeni karar açıklandı. Zincir market ve perakende taslakları üzerinden yapılan çalışmalar sonucunda aciliyeti olanların belirlenerek bunların meclise gönderilmek için üzerinde çalışmaya başlandığı ifade edildi.

ZİNCİR marketlere gelecek ürün sınırlaması için şu bilgiler verildi: “Ekmek yasak kapsamında olmayabilir.

Çünkü gıda ürünü. Ancak, cep telefonu, beyaz eşya, sigara; özellikle bunlar her yerde satılamayacak.

5 bin metrekare kapalı alanı olanların satılabileceği ürünlerin listesi yeniden belirlenecek. 100 metrekare yerde buzdolabı satılıyor, bunlara izin verilmeyecek.

A101 -ŞOK- Carrefour- BİM -Migros'a yasak! Artık satamayacaklar... - Resim : 1

Çok uzun olmayan bir yasa düzenlemesi bu dönem yapılacak. Zincir marketlerin en büyüğü 400 metrekaredir. Buralarda kesinlikle ürün sınırlamaları olacak.

Özellikle beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, ev tekstili satılamayacak. Kırtasiye, nalburiye ve hırdavat satılamayacak. Züccaciye gibi ürünlerin satışı için de metrekare sınırı olacak.”

A101 -ŞOK- Carrefour- BİM -Migros'a yasak! Artık satamayacaklar... - Resim : 2

Küçük ve orta ölçekli esnaf ile bakkalların ayakta kalabilmesini sağlamak adına alınacak olan en önemli karar ise zincir marketlerin satış yapabileceği ürünlere sınırlama getirmek olarak ilan edildi. AK Partili ekonomi kurmaylarının paket üzerinde çalışma yaptıkları belirtilirken “Devletin, vatandaşı korunmaya yönelik sorumluluğu var. Sınırlama ve kriter getireceğiz. Görüşmelerde odaların istediklerinin birçok kısmı kabul edildi. Sınırlama getirilecek ürünler, mesafe konusu gibi konular karara bağlandı" denilerek yeni yasağın yolda olduğu ifade edildi.

BÜYÜK TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Zincir marketlerde satılan ürünler büyük tartışma konusu olmuş ve çok sayıda mağaza tepki göstermişti. Bu gelişme birçok esnafı rahatlatacak düzenlemeler içeriyor.

Hayata geçmesi durumunda karardan tüm zincir marketler etkilenecek ve satış yapamayacaklar.

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