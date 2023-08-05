Köyde ilk kez ekildi, sonuçlara inanamadılar! Hasat yapıldı ve verim beklentinin üzerinde...

Anadolu'nun birçok noktasında ekilen ürünlerinden biri var ki bir ilimizde köyde bir çiftçinin toprağına deneme amaçlı 1,5 dekarlık alanda ekildi ve ardından elde edilen sonuçlar herkesi çok şaşırttı.

Köyde ilk kez ekildi, sonuçlara inanamadılar! Hasat yapıldı ve verim beklentinin üzerinde...

Anadolu'nun birçok noktasında ekilen ürünlerinden biri var ki bir ilimizde köyde bir çiftçinin toprağına deneme amaçlı 1,5 dekarlık alanda ekildi. Ardından sonuçlar herkesi şaşırttı çünkü ürün beklemedik şekilde tuttu ve oldukça verim alındı. Ürünün hasadı yapıldı ve İl Tarım ve Orman Müdürünün katıldığı hasat sonrası tam 337 kilogram ürün alındı. Üstelik bu ürünün hem iç hem de dış ticarette oldukça iyi bir potansiyeli var...

Anadolu'nun bozkırında ekilen ürün yüz güldürdü. Köyde çiftçinin toprağına deneme amaçlı ekilen üründe beklenmedik bir verim alındı ve bu durum herkesi oldukça sevindirdi. Üstelik ekilen ve hasadı yapılan bu ürün iç ve dış ticarette potansiyele sahip.

Yozgat ilinin Boğazlıyan İlçesindeki Gövdecili köyünde İdris Oğuzhan isimli çiftçiye ait 1,5 dekarlık alanda ilk defa ekilen tıbbi ve aromatik bitki türlerinden olan bu ürünün hasadı gerçekleştirildi.

HASAT SONRASI YÜZLER GÜLDÜ

Köyde ilk kez ekildi, sonuçlara inanamadılar! Hasat yapıldı ve verim beklentinin üzerinde... - Resim : 1
1.5 dekar alana ekilen kişnişte verim beklenenin üzerinde oldu. Hasat sonrası 337 kilogram verim elde edildi.

Yozgat’ta tıbbi ve aromatik ürünleri artırmak ve ürünlerin yöreye uyumlarını sağlamak amacıyla kişniş deneme ekimi yaptıklarını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, “Bu yıl da kişniş bitkisini ilimiz ekolojik şartlarında yetişme ve gelişmesini gözlemlemek amacıyla ekim ve üretimini yaptık." dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

Köyde ilk kez ekildi, sonuçlara inanamadılar! Hasat yapıldı ve verim beklentinin üzerinde... - Resim : 2

-Kişniş, hem iç hem de dış ticaret potansiyeli olan önemli bir tıbbi bitkisidir. Ülkemiz iklim ve toprak şartları bakımından kişniş üretimine oldukça elverişlidir. Çiftçimiz İdris Oğuzhan’ın 1,5 dekarlık deneme tarlasına 2,5 kilogram tohum ekildi ve 337 kilogram ürün alındı. Normalde dekar başına 80-100 kilogram ürün alınırken bizim bu denememizde dekara 225 kilogram verim alındı.

Kişniş ve benzeri tıbbi aromatik bitkileri ekmek isteyen çiftçilerin il ve ilçe müdürlüklerinden bilgi alabileceklerini de belirten Özkaya çiftçilere rehberlik etmeye hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

A101 -ŞOK- Carrefour- BİM -Migros'a yasak! Artık satamayacaklar... A101 -ŞOK- Carrefour- BİM -Migros'a yasak! Artık satamayacaklar...
Canan Karatay'dan 10 yaş gençleştiren besin önerisi! Uyuyana kadar tüketmelisiniz Canan Karatay'dan 10 yaş gençleştiren besin önerisi! Uyuyana kadar tüketmelisiniz
Dondurmadaki oyuna dikkat! Sağlığınızdan olabilirsiniz... Dondurmadaki oyuna dikkat!
Beklenmedik gelişme. Dünyaca ünlü alışveriş devi iflas etti Beklenmedik gelişme. Dünyaca ünlü alışveriş devi iflas etti
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomist Selçuk Geçer'den 'ev ve araba' uyarısı: Birinin fiyatı uçacak diğeri çakılacak Ekonomist Selçuk Geçer'den 'ev ve araba' uyarısı: Birinin fiyatı uçacak diğeri çakılacak
ORC Araştırma, hatalı anketi yeniden paylaştı: CHP'nin yönettiği iki büyükşehirde sürpriz sonuç! ORC Araştırma, hatalı anketi yeniden paylaştı: CHP'nin yönettiği iki büyükşehirde sürpriz sonuç!
Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'ndan skandal paylaşım: Tepki yağdı Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'ndan skandal paylaşım: Tepki yağdı
Merkez Bankası eski başekonomisti grafikle açıkladı: Dolar/TL nasıl baskılandı? Dolar/TL nasıl baskılandı?
Meteoroloji tam 50 ili uyardı: Sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak! Meteoroloji tam 50 ili uyardı: Sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak!