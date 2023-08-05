Dondurmadaki oyuna dikkat! Sağlığınızdan olabilirsiniz...

Dondurmanın yapımında süt, şeker ve yumurta gibi temel malzemeler kullanılır. Ancak bazı üreticiler, maliyetleri düşürmek için bu malzemelerin yerine daha ucuz ve sağlıksız alternatifler kullanıyor.

Örneğin, süt yerine süt tozu, şeker yerine tatlandırıcı ve yumurta yerine yumurta akı kullanılıyor. Bu tür dondurmalar, obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Ayrıca bazı dondurma üreticileri, dondurmaya renk ve tat vermek için yapay boya ve tatlandırıcı kullanıyor. Bu tür dondurmalar, alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Hileli dondurmalardan nasıl korunursunuz?

- Dondurma seçerken fiyata dikkat edin. Dondurmada kullanılan süt, şeker ve diğer malzemelerin maliyeti yüksektir. Bu nedenle çok ucuz dondurmalar genellikle hilelidir.

- Dondurma seçerken kıvama dikkat edin. Kaliteli dondurmalar kremsi ve pürüzsüzdür. Sert veya sulu dondurmalar genellikle hilelidir.

- Dondurma seçerken lezzete dikkat edin. Kaliteli dondurmalar gerçek meyve ve sebzelerden yapılır. Yapay tatlandırıcı ve renklendirici içeren dondurmalar genellikle hilelidir.

- Dondurma seçerken güvendiğiniz yerlerden alın. Uzun yıllardır dondurmacılık yapan ve tanınmış dondurmacılar genellikle hile yapmazlar.

Hileli dondurmaların zararları nelerdir?

- Süt tozu ve tatlandırıcı içeren dondurmalar, obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

- Renklendiriciler içeren dondurmalar, alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

- Su ile yapılan dondurmalar, besin değeri düşüktür ve sindirim sorunlarına neden olabilir.

Sağlıklı dondurma nasıl yapılır?

- Dondurma yapmak için kaliteli süt, şeker, yumurta ve vanilya gibi malzemeler kullanın.

- Dondurmayı yavaş yavaş karıştırın ve buz kristalleri oluşmasını engelleyin.

- Dondurmayı dondurma makinesine koyun ve dondurun.

- Donmuş dondurmayı bir süre dinlendirin ve servis yapın.

Kaynak: Gerçek Gündem