Nefes alamıyorum diyerek Müge Anlı, hastalığını itiraf etti! Sevenleri çok üzgün

atv.com.tr'deki habere göre: Ekranların en sevilen isimlerinden araştırmacı gazeteci Müge Anlı kayıpları buluyor, hasret kalanları kavuşturuyor, sır olmuş cinayetleri gün yüzüne çıkarıyor.

Açık sözlülüğü, cesur yüreğiyle milyonlar tarafından çok seviliyor.

Hem programları hem de açıklamaları yakından takip ediliyor.

Müge Anlı yardımsever kişiliğiyle ön plana çıkıyor.

Başarılı gazeteci, sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiriyor.

Ekranların fenomen isimlerinden biri olan Müge Anlı, 23 Haziran Cuma günü sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara verdi.

İzleyiciler yeni sezonun ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalar yapmaya başladı.

Müge Anlı'nın açıkladığı ve insanlara yardım etmek uğruna hastalandığı belirttiği açıklaması yeniden akıllara geldi.

Anlı, bir kişinin okuma yazma bilmemesine tepki gösterdi.

Eğitim seferberliği başlatan Anlı, insanlara yardım eli uzatmak için nasıl çabaladığına değindi.

İşte Müge Anlı'nın çok ses getiren o açıklamaları...

"Ciğerimde leke oldu. Halk eğitim merkezlerinde dolaşırken... Ne hastalık kaptıysam bak."

"Nefes alamıyorum. Sesimi normal göreniniz var mı?"

"Kendimi paraladım. "

"SMA'lı çocuklara aiı alabilmek için günlerce uyumadım"

"İyi ki de yaptım"

"Ben çok mutluyum ama kolay olmuyor. "

"Şu programı yapıyorum."

" İnsanlar beni izliyorlar ben de fırsat verilmeyen insanlar için çalışmalıyım."

"Üçüncü kutu antibiyotiğimi içiyorum. "

"Öyle kaptım düzelemiyorum."

Müge Anlı İle Tatlı Sert, 16. Sezonuyla seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Çok yakında atv ekranlarında olacak olan Müge Anlı'nın bu sezon işleyeceği konular merak ediliyor. Müge Anlı, eylül ayında yeniden ekranda olacak

MÜGE ANLI BİYOGRAFİSİ

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve atv gibi kanallarda devam etti.

2006-2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı.

Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayımlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.

Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.[7] Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi. 2019 yılında atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu. KAYNAK: tr.wikipedia.org