Hepimiz aynı hatayı yapıyormuşuz: Çamaşır makinesinin ömrünü kısaltan hatayı işin uzmanı açıkladı

Çamaşır makinesinin bozulması temizlik açısından oldukça zorlu anlar yaşatıyor. Temizlik uzmanları sıklıkla farkında olmadan yapılan bazı hataların çamaşır makinesini ve kıyafetleri mahvettiğini söylüyor.

Çamaşırlar eskiden elde yıkansa da şu anda bunun fikri bile oldukça yorucu geliyor. Bu yüzden çamaşır makinesinin uzun süreli kullanılabilmesi için kullanımına dikkat etmek gerekiyor. Yanlış deterjanlar veya kıyafetler diğer eşyaların hasar almasına neden oluyor. İşte yanlış makine kullanımları...

Günlük hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri olan çamaşır makineleri, evlerimizdeki en önemli cihazlardan biridir. Ancak, çamaşır makinesinin ömrünü kısaltan bir hatanın farkında değiliz. Bu hatayı yaparak, çamaşır makinesinin ömrünü kısaltıyoruz ve gereksiz yere masraf yapıyoruz.



Bu hatanın ne olduğunu merak ediyorsanız, işin uzmanı İbrahim Yıldırım Daşpınar tarafından açıklandı. Hepimiz aynı hatayı yapıyormuşuz ve bu hatanın çözümü oldukça basit.





Çamaşır makinelerinin en büyük düşmanlarından biri olan kireç, zamanla makinenin içinde birikerek, makinenin ömrünü kısaltıyor. Kirecin birikmesi sonucu, makinenin içindeki borular tıkanarak, makinenin su akışını engelliyor. Bu da, çamaşırların yeterince temizlenememesine ve makinenin bozulmasına neden oluyor.



Kireçlenmenin önüne geçmek için, çamaşır makinesinin düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. İbrahim Yıldırım Daşpınar, çamaşır makinesinin temizliği için şu önerilerde bulunuyor:



1. Her kullanımdan sonra, makinenin içini nemli bir bezle silin.

2. Haftada bir kez, makineyi boş çalıştırarak, içindeki kirecin temizlenmesini sağlayın.

3. Çamaşır deterjanını doğru ölçülerde kullanın. Fazla deterjan kullanmak, makinenin içinde köpük birikmesine neden olur ve bu da kirecin daha hızlı birikmesine yol açar.

4. Kireçli su kullanıyorsanız, suyunuzu mutlaka arıtın veya su yumuşatıcısı kullanın.



Unutmayın, çamaşır makinesinin ömrünü uzatmak için düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. İbrahim Yıldırım Daşpınar'ın bu önerileri doğrultusunda hareket ederek, çamaşır makinenizin ömrünü uzatabilirsiniz. Böylece, gereksiz masraflardan kurtulabilir ve daha temiz çamaşırlara sahip olabilirsiniz.



Kaynak: Gercekgundem.com