Beklenmedik gelişme. Dünyaca ünlü alışveriş devi iflas etti

Giyim sektörünün devlerinden olan ABD merkezli Bed Bath & Beyond bu ayın sonunda tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Dünyaca ünlü alışveriş devinin iflas başvurusu yapması herkesi tedirgin etti.

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Beklenmedik gelişme. Dünyaca ünlü alışveriş devi iflas etti

TGRT'nin haberine göre, koronavirüs salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı ve tedarik zincirindeki kırılmalar derken dünya 2019 yılından bu yana ardı arkası kesilmeyen ekonomik krizle boğuşuyor.


Hiper enflasyon, yüksek enflasyon ve gıdaya erişememe gibi sorunlar birçok sektörde iflası da beraberinde getiriyor.

Son olarak Hollanda’nın önce gelen iki firmasının iflasının ardından şimdi de ABD merkezli giyim ve tekstil markası olan Bed Bath & Beyond iflasını duyurdu.

TÜM MAĞAZALARI KAPANACAK

Geçtiğimiz aylarda yaşanan gelişmeyle birlikte ülke genelindeki 200’den fazla mağazasını kapatan marka, Temmuz ayı sonunda tüm mağazalarını kapatacağını duyurdu.

Beklenmedik gelişme. Dünyaca ünlü alışveriş devi iflas etti - Resim : 1

Yabancı kaynakların aktardığı bilgiye göre Bed Bath & Beyond nisan ayında iflas başvurusunda bulunup tasfiye için fiyatlarını düşürmeye başlayınca, 350'den fazla noktasında kupon kabul etmeyi bıraktı.

Ülke çapında 200'den fazla lokasyon şimdiden kapandı ve geri kalan lokasyonların ay sonuna kadar kapanması planlanıyor.

AĞUSTOS'DA AÇIK MAĞAZA KALMAYACAK

Gelen bilgiye göre; Giyim sektörünün devlerinden olan ABD merkezli Bed Bath & Beyond, Ağustos sonunda tüm mağazalarını kapatmış olacak.

Bu gelişme birçok kişiyi tedirgin etti. Dev şirketin iflas kararı ABD'de de deprem etkisi yarattı. Çok sayıda medya kuruluşu iflas haberini manşetten duyurdu. Şirketten ise uzun bir açıklama paylaşıldı.

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