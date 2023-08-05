Canan Karatay'dan 10 yaş gençleştiren besin önerisi! Uyuyana kadar tüketmelisiniz

Aksam.com.tr'deki habere göre: Canan Karatay, bu kez sindirimi, siniri değil gençliği öne çıkarttı. 10 yaş gençleştiren kivi besinin faydalarını saydı. Canan Karatay, cilt hücrelerini, yenileyen ve dermis tabakasındaki yaşlanmayı en 10 yaşa düşüren bu besin hakkındaki çarpıcı açıklamalara yer verdi.

C vitamini bakımından zengin olan kivinin adeta 10 yaş gençleştirdiğinin altını çizen Canan Karatay, sabahtan akşama kadar tüketilmesini önerdir. Karatay, kivinin hem gençleştirdiği hem de sağlıklı hücre sayısını artırdığının altını çizdi.

KİVİ NELERE FAYDALIDIR?

1. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir



Kivi, C vitamini açısından oldukça zengin bir meyvedir. Bu nedenle, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur. Ayrıca, kivi içerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde de vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir.

2. Sindirim Sistemine İyi Gelir



Kivi, sindirim sistemi için oldukça faydalı bir meyvedir. İçerisindeki lifler sayesinde sindirim sistemini düzenler ve kabızlık gibi sorunların önüne geçer. Ayrıca, kivi içerisindeki enzimler de sindirim sürecini hızlandırır.

3. Kansere Karşı Korur



Kivi içerisindeki antioksidanlar sayesinde kansere karşı koruyucu etkiye sahiptir. Özellikle, kolon kanseri riskini azalttığı bilinmektedir.

4. Göz Sağlığına İyi Gelir



Kivi içerisindeki zeaksantin ve lutein gibi maddeler göz sağlığı için oldukça faydalıdır. Bu maddeler sayesinde gözlerdeki hasarların önüne geçilir ve göz sağlığı korunur.

5. Kalp Sağlığına Katkı Sağlar



Kivi içerisindeki potasyum ve lifler kalp sağlığı için oldukça faydalıdır. Potasyum, kan basıncını düzenlerken, lifler de kolesterol seviyesini düşürür.