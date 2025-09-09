Acun Ilıcalı’yı Hiç Böyle Görmediniz! Eğlence Mekanında Çekilen Görüntüsü Şoke Etti! Ne Oldu Sana Böyle?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı, bu kez bir partide verdiği pozla gündeme geldi. Herkesin eğlendiği mekanda Acun’un baygın halleri sosyal medyada viral oldu.

ACUN’U İLK DEFA BÖYLE GÖRECEKSİNİZ!

Oturduğu masada dalgın tavırlarıyla dikkat çeken Acun’un bu görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Kullanıcılar, Ilıcalı'nın partideki halini yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medyada "Adam yaşlandı, kaldıramıyor artık", "Eski formunda değil", "Adam uyuyor", "Derin düşünce değil, uyuyor gibi" şeklinde esprili yorumlar yapıldı.

İşte Acun Ilıcalı'nın o görüntüsü...

Kaynak: Haber Merkezi