Medya patronu Acun Ilıcalı’nın katıldığı bir partide çekilen görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Gündeme bomba gibi düşen görüntülerde Ilıcalı’nın yorgun halleri herkesi şaşkına çevirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ‘Yaşlandı artık’, ‘Uyuyor mu o?’ ve ‘Eski formu yok’ gibi yorumlarda bulundu.

Acun Ilıcalı’yı Hiç Böyle Görmediniz! Eğlence Mekanında Çekilen Görüntüsü Şoke Etti! Ne Oldu Sana Böyle?
Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı, bu kez bir partide verdiği pozla gündeme geldi. Herkesin eğlendiği mekanda Acun’un baygın halleri sosyal medyada viral oldu.

ACUN’U İLK DEFA BÖYLE GÖRECEKSİNİZ!

Oturduğu masada dalgın tavırlarıyla dikkat çeken Acun’un bu görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Kullanıcılar, Ilıcalı'nın partideki halini yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medyada "Adam yaşlandı, kaldıramıyor artık", "Eski formunda değil", "Adam uyuyor", "Derin düşünce değil, uyuyor gibi" şeklinde esprili yorumlar yapıldı.

İşte Acun Ilıcalı'nın o görüntüsü...

