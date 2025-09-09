Defne Yaprağı Parayı Mıknatıs Gibi Çekiyor! Kadim İnançların Etkileri Ortaya Çıktı

Tarih boyunca pek çok kültürde refahın ve zaferin sembolü olarak görülen defne yaprağı, günümüzde de halk inanışlarında bolluk ve bereketle ilişkilendiriliyor.

Defne Yaprağı Parayı Mıknatıs Gibi Çekiyor! Kadim İnançların Etkileri Ortaya Çıktı
Antik Roma’da tüccarların cüzdanlarında taşıdığı, Slav kültüründe ise evlerin eşiğine konularak iyi şans getirdiğine inanılan bu bitki, basit ritüellerle maddi akışın kapısını aralayabileceği düşüncesiyle öne çıkıyor.

İnanışa göre cüzdan, defne yaprağının ilk yerleştirilmesi gereken nokta. Bir bütün, bir de hafif yırtılmış iki yaprak koymak, hem istikrarı hem de yeni kazançların yolunu simgeliyor. Bu yaprakların her yeni ayda yenilenmesi tavsiye ediliyor.

Defne Yaprağı Parayı Mıknatıs Gibi Çekiyor! Kadim İnançların Etkileri Ortaya Çıktı - Resim : 1

EŞİK ALTINDA KORUYUCU GÜÇ

Bir diğer yöntem ise evin girişinde uygulanıyor. Ön kapıdaki paspasın altına, keskin ucu içe bakacak şekilde konulan defne yaprağının, haneye bereket ve maddi enerji çektiğine inanılıyor.

MUTFAKTA TUZ İLE BİRLİKTE

Mutfak köşeleri de ritüelin önemli noktalarından biri. Küçük bir torbaya tuz ile birlikte konulan defne yaprağı, dolapta saklanarak olumsuzlukların uzak tutulması ve bolluğun artması amacıyla kullanılıyor.

Defne Yaprağı Parayı Mıknatıs Gibi Çekiyor! Kadim İnançların Etkileri Ortaya Çıktı - Resim : 2

AYAKKABIDA ŞANS GETİRİYOR

Beklenmedik bir diğer uygulama ise ayakkabı içinde. Önemli bir toplantı ya da görüşmeden önce sağ ayakkabıya konulan defne yaprağının, şans getirdiğine ve olumlu anlaşmalar yapılmasına yardımcı olduğuna inanılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

