Yerli akıllı depo çözümleri şirketi, Doğu Afrika’daki pazar payını büyütecek

Perakende veya toptan ürün satışı yapan birçok işletme hem e-ticaretin büyümesiyle ivme kazanan tüketici taleplerini karşılamak hem de küresel tedarik kırılmalarına karşı önlem almak için depolama uygulamalarına yatırımlarını artırıyor. Son teknolojiyle ürettiği raf sistemleriyle tüm dünyadan işletmelere hizmet veren Spazio Akıllı Depo Çözümleri ise yerel ve uluslararası pazarlarda kısa sürede elde ettiği başarılara faaliyet alanını genişleterek bir yenisini daha ekleyeceğini duyurdu. Spazio, Tanzanya başta olmak üzere Doğu Afrika pazarındaki payını artırmak için raf sistemleri ve depolama çözümleri şirketi Kas Storage and Construction Solutions ile distribütörlük anlaşmasına imza attı.

Spazio Akıllı Depo Çözümleri Genel Müdürü Mehmet Yılmaz, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Afrika pazarının büyüklüğünün ve öneminin farkındayız. Yaptığımız anlaşmayla, Doğu Afrika’da yatırımlarımızı artırıp pazar payımızı yükselterek bölgede söz sahibi bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultudaki çalışmalarımıza genç girişimci İsmail Kasongo Lubaba tarafından Tanzanya’da kurulan Kas Storage and Construction Solutions ile adım atmaktan mutluluk duyuyoruz.”

1 Ocak’a kadar pazarın %20’sine hakim olacaklar

Afrika’nın diğer bölgelerinde de yatırımlarını artıracaklarını söyleyen Spazio Akıllı Depo Çözümleri Genel Müdürü Mehmet Yılmaz, “Spazio Akıllı Depo Çözümleri olarak imza attığımız anlaşma, gelecek yıla hazırlık niteliği taşıyor. Anlaşmayla birlikte özellikle Doğu Afrika’daki çalışmalarımızı hızlandırırken bölgedeki pazarın 1 Ocak’a kadar %20’sine, 2024’ün sonuna kadar ise %60’ına hakim olmayı amaçlıyoruz. 2024’ün son çeyreği ve 2025’in ilk çeyreğini kapsayan dönemde pazardaki hacmimizin 500 tonu aşmasını öngörüyoruz. Tanzanya özelinde aylık üretim hacmimizin yıl sonuna kadar 50 tona, 2024’ün ikinci çeyreğinde de 150’ye ulaşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kas Storage and Construction Solutions Kurucusu İsmail Kasongo Lubaba ise “Bu anlaşmanın yalnızca iki şirkete değil, Türkiye ekonomisine de katkıda bulunacağına inanıyorum. Sürece olan inancı ve emeğinden ötürü Mehmet Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Benzer işbirliklerinin, benim gibi hayallerinin peşinde koşan genç girişimcilere ilham olacağını düşünüyorum” dedi.