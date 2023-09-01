KKTC'de gayrimenkul yatırımları 2 yılda %200’ün üstünde artış gösterdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), gayrimenkul piyasasındaki hareketliliğiyle globaldeki yatırımcıların gözdesi olurken, Türk yatırımcılar da rotasını bu bölgeye çeviriyor. 2021’de Forbes tarafından emlak yatırımında dünyanın en iyi “sahil ülkesi" seçilen KKTC’deki yatırım oranları her geçen yıl artıyor. Uluslararası gayrimenkul yatırım danışmanlığı şirketi Exen Invest tarafından açıklanan veriler, Kuzey Kıbrıs’a yatırımların 2021’den bu yana %200’ün üzerinde artış gösterdiğini işaret ediyor. En çok yatırım yapanlar arasında ise İngiltere, Rusya, İran ve İskandinav ülkeleri bulunuyor. Bu yatırımların yalnızca KKTC’ye yerleşmek için değil, gelir elde etmek amacıyla da yapıldığını belirten Exen Invest Kurucu Ortağı Kadir Tümen, yatırımcılar için bölgenin avantajlarını paylaşıyor.

“Tamamlanan inşaat projeleri en az %55 değer kazanıyor”

Kuzey Kıbrıs’taki inşaat projelerinin tamamlandıktan sonra en az %55 değer kazandığını belirten Kadir Tümen, “Dünyanın en güvenilir ülkelerinden biri olan KKTC, son dönemde globalden pek çok yatırımcının ilgi odağına dönüştü. Çünkü bölge, hem kendi içinde pek çok fırsat barındırıyor hem de Avrupa ve İngiltere gibi ülkelere kıyasla daha yüksek getiri vaat ediyor. Öte yandan yatırım yaparak oturum izni almak oldukça kolayken, gelir vergisinden muaf olarak ve düşük vergi oranlarından yararlanarak döviz üzerinden yüksek kira geliri elde etmek de mümkün. Öyle ki ülkede para birimi olarak Türk Lirası’nın kullanılması, bölgeyi Türk yatırımcılar için de daha cazip kılıyor” dedi.

“Konutlar, 5 yılın sonunda döviz üzerinden en az %50 değer elde ediyor”

Exen Invest Kurucu Ortağı Kadir Tümen, “KKTC’nin Türk yatırımcılar için barındırdığı avantajları bir örnekle değerlendirmek gerekirse, ülkede gayrimenkul kiraları emlakçılar tarafından yönetilirken, Türkiye’de ise bu süreci genellikle ev sahibi takip ediyor. KKTC’de konut kiraları 5 yılın sonunda döviz üzerinden en az %50 değer kazanıyor, ülkemizde ise kiralar TL üzerinden alınıyor ve geri dönüşü 20 yılı buluyor. Bu süre Kıbrıs’ta 10 ila 12 yıla tekabül ediyor. Orada kiraların ortalama yıllık bedeli 315 bin TL’ye denk geliyor, Türkiye’de bu 110 bin civarında seyrediyor” ifadelerini kullandı.



“Gayrimenkul yatırımlarının diğer araçlara göre daha fazla kazanç getirmesini sağlıyoruz”

Uluslararası gayrimenkul yatırımlarının diğer yatırım araçlarına kıyasla daha fazla kazanç getirmesini sağlama misyonuyla çalıştıklarını söyleyen Kadir Tümen, “Kuzey Kıbrıs’taki projelerimizle ilgili bilgi almak isteyen danışanlarımıza İstanbul’daki ofislerimizde ya da online olarak sunum yapıyoruz. Yatırım yapmaya karar verildiği takdirde bölgenin tanıtımını yapıyor, satın alma süreçleri ve hukuki prosedürleri ücretsiz bir şekilde anlatıyoruz. Türk yatırımcıların, Kuzey Kıbrıs’taki emlak piyasasının avantajlarından yararlanmasını sağlıyoruz. Kültürel ve doğal güzellikleriyle her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği bölgenin ekonomisinden en yüksek payı almalarına kapı aralıyoruz” şeklinde konuştu.