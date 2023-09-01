Türkiye’deki ilaç fiyatlandırmasında kullanılan referans ülkeler açıklandı

Küresel çapta ekonomik dalgalanmaların hareketlilik kazandığı son dönemde sağlık sektörü de etkilenirken, hem ülkemizde hem de dünyada ilaç fiyatları kur değişimlerine göre güncellenmeye devam ediyor. Türkiye’nin ilaç piyasasındaki değişimlerini değerlendirmeyi amaçlayan ECONiX Araştırma, Aralık 2022 itibarıyla aktif ürünler listesinde bulunan 8 bin 698 ilacı incelediği 2022 Yılı Detaylı İlaç Listesi Analizi’ni yayımladı. Raporda Türkiye’de ilaç fiyatlarının belirlenmesinde referans alınan ülkeleri açıklarken global çapta ilaçların depolara satış fiyatlarını da aktardı.

İlaçların %69’unu jenerik ilaçlar oluşturdu

Araştırma kapsamında aktif ürünler listesinde incelenen ilaçlarda iki farklı kriterin temel alındığını ifade eden ECONiX Araştırma ekibinden ve raporun araştırmacılarından Uzman Ekin Begüm Karahan “Türkiye’de 2004’ten bu yana ilaç fiyatlarının belirlenmesinde referans ülke sistemi kullanılıyor. Bu sistemde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği en az 5, en fazla 10 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin ilaç fiyatları karşılaştırılarak en düşük fiyat esas alınıyor. Raporumuzda incelediğimiz ilaçlarda orijinal ve jenerik ürünler olarak iki farklı kategorimiz bulunuyor.” dedi.

2022 Yılı Detaylı İlaç Listesi Analizi’nde 2 bin 706 orijinal ve 5 bin 992 jenerik ilaç incelendi. İlaçların orijinal ve jenerik olma durumları haricinde depocuya satış fiyatları ve referans alınan bölgelerin sektörel haritası analiz edilen diğer önemli unsurlar oldu.

İlaç fiyatlandırılmasında öne çıkan bir ülke yok

ECONiX’in paylaştığı analizin sonuçlarına göre orijinal ilaçların depocuya satış fiyat ortalaması 4 bin 265 Türk Lirası olarak belirlenirken jenerik ilaçların depocuya satış fiyat ortalamasının 586 Türk Lirası olduğu saptandı. ECONiX Araştırma ekibinden ve raporun araştırmacılarından Ecz. Yaren Erkut “Türkiye’nin orijinal ilaçların fiyatlandırmasında tek bir ülkenin üstünlüğü gözlenmemektedir.” ifadelerini kullandı. Raporda Türkiye’de ilaçların %21’lik oranla Yunanistan’ı referans aldığı kaydedilirken bunu %16 ile Fransa, %12 ile İtalya ve İspanya’nın takip ettiği gözlendi. Jenerik ilaçların fiyatlandırılmasında ise benzer bir tablo görüldü. Öte yandan Almanya ve İsviçre gibi resmi referans ülkeler arasında yer almayan ülkelerinde ilaç fiyatlandırmasında önemli bir rol oynadığı ortaya kondu. Globale bakıldığında ise hem orijinal hem de jenerik ilaçların depocuya satışında en yüksek fiyat ortalamasıyla ilk sırada İsviçre yer alırken, Portekiz ise en düşük fiyat ortalamasına sahip ülke olarak konumlandı.

ECONiX Araştırma Yönetim Ekibinden Dr. Güvenç Koçkaya, “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında düzenlenen ve yayınlanan Detaylı İlaç Listesi, her yıl ilaçların listeye dahil edilmesi, çıkarılması, referans ülke ve fiyat değişikliği, sabit kur değişimi gibi nedenlerle güncelleniyor. Her hafta cuma, gün sonu yayınlanan listede düzenli değişiklikler yapılıyor. ECONiX Araştırma olarak biz de haftalık ve günlük değişimleri takip ediyoruz. Böylece Türkiye ilaç piyasasında yaşanan değişimleri değerlendirirken, yetkililere ve sektör paydaşlarına önemli çıktılar sunuyoruz. Tıbbi malzeme, sağlık hizmet sunucuları, pazara erişim, sağlık ekonomisi, medikal ve iş geliştirme gibi alanların dışında, ihtiyaca uygun araştırma, analiz ve danışmanlık hizmetlerimizle sektör paydaşlarının pazar yaklaşımlarını benimseyecek ve sağlık ekonomisine ışık tutacak raporlar hazırlıyoruz. 2022 Yılı Detaylı İlaç Listesi Analizi’nin de faydalı olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.