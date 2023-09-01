Finansal alım satım platformu, globaldeki varlığını Türkiye piyasasına açılacağını duyurdu

Küresel ekonomik dalgalanmaların süregeldiği son dönemlerde, bütçelerini kontrol altında tutmak ve gelir kaynaklarını doğru yönetmek isteyen vatandaşlar farklı finansal araçları kullanmaya yöneliyor. Statista’nın ülkemizdeki bini aşkın kişiyle yaptığı araştırmaya göre Türk tüketicilerin en çok kullandığı finansal ürünlerin başında kredi kartları (%74) gelirken, ikinci sıraya ise kripto varlıklar (%47) yerleşiyor. Bu varlıkları altın gibi değerli madenler (%34) takip ediyor. Yatırım fonları, gayrimenkul varlıklar, kısa veya uzun vadeli finans hesapları da sıklıkla tercih edilen finans araçları arasında. Ülkemizde çeşitli yatırım seçeneklerine ve finansal araçlara yönelik artan talebi karşılamak için harekete geçen küresel alım satım platformu BitDelta ise Türkiye piyasasına açılacağını duyurdu. Platform, kapsamlı ürün ve hizmet yelpazesini Türkiye’deki yatırımcılara sunarak kolay alım satım işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamayı hedeflerken globaldeki varlığını da güçlendirecek.

“Türkiye’deki yatırımcılarının daha fazla finansal varlığa erişebilmesini sağlayacağız”

Platformlarındaki hisse senedi, emtia, kripto, forex gibi araçlarla kullanıcıların finansal yolculuklarına çeşitlilik kattıklarını belirten BitDelta Global Satış Direktörü David H, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “120'den fazla ülkeye hizmet veren küresel bir alım satım platformu olarak, yatırım fırsatlarına erişimin demokratikleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye piyasasına açılma kararımızı da bu misyondan hareketle aldık. Böylece her seviyeden yatırımcıların ve tüketicilerin farklı finansal varlıklara ulaşabilmesine olanak tanıyacağız. Yatırımcıların, finansal deneyimlerine güvenli bir şekilde yön vermesini mümkün kılacağız.”

Türk kripto yatırımcılarının sayısı 15 milyonu aşacak

Türkiye’de kripto varlık piyasasındaki kullanıcıların 2027’ye kadar %5 artarak 15 milyonu aşması bekleniyor. Türk kripto piyasasındaki bu büyüme potansiyelinin farkında olan BitDelta, kullanıcılara kripto dönüştürücü, kredi ya da banka kartıyla kripto satın alma gibi hizmetler sunacak. Bu deneyimleri türev alım satımı, kredi hizmetleri, OTC kaldıraç işlemleriyle de zenginleştirecek. Türk yatırımcılar, OTC kaldıraçıyla kripto varlık birimlerini satın alırken de kaldıraçlı fonlar alarak başlangıç sermayelerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarabilecek. Money Expo Mumbai'de En Kapsamlı Varlık Sağlayıcı 2023 ödülünü kazanan platform, önümüzdeki haftalarda da ön fonlu hesaplar, alım satım yarışmaları, token listelemelerini kapsayan kampanyalar düzenleyecek.