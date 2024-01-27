Yeni yıl zamları berber fiyatlarını uçurdu

Türkiye genelinde yeni yıl zamları ve artan enflasyon etkisiyle, İstanbul'da saç ve sakal tıraşı ücretleri bu yıl 250-500 lira arasında değişerek yükseldi. Geçen yıl ise aynı hizmet 150 ile 200 lira arasında fiyatlandırılıyordu. Berber fiyatlarındaki bu değişim, bölgesel olarak da farklılık gösteriyor.

BERBER DÜKKANI GİDERLERİNDE REKOR ARTIŞ

Berberlerin kira, elektrik, su ve çalışan ücretlerindeki artışlar, hizmet bedellerine yansıyor. Geçen yılın Ocak ayında 150 lira olan saç kesim fiyatları, bu yıl 300 ila 400 lira arasında seyrediyor.

İstanbul'un bazı bölgelerinde ise bu rakamlar daha da yükselebilir. Sakal kesimi için talep edilen ücretler de 100 ila 200 lira arasında değişiyor. Bu nedenle, saç ve sakal bakımı yaptırmak isteyenler, 250 ila 500 lira arasında bir bütçeye hazır olmalıdır.