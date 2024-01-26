Ankara'da simide zam geldi

Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, yarından itibaren Ankara’da simidin 15 TL olacağını duyurdu. Simide en son 31 Temmuz'da zam yapılmış, 10 TL olmuştu. Başkent’te simit yarından itibaren 15 TL’den satılacak.

ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Savaş Delibaş, zam yapmak zorunda kaldıklarını belirterek Ankaralılardan özür diledi. Delibaş, şunları söyledi:

“Bugün maalesef yine bir zam haberiyle karşınızdayız. Temmuz 2023’de 10 TL olmasına karar aldığımız simit fiyatları bugün itibariyle 15 TL olmuştur. Bunun nedenleri de ham maddenin, kiraların, zamların üst üste gelmesinden kaynaklanan bir durumdur. Alım gücünün çok düşük olduğu şu zamanlarda 15 TL esnafın derdine de derman olmuyor ama maalesef bu zammı yapmak zorunda kaldık. Bugün özellikle emekli, öğrenci kesiminden dar gelirli hemşehrilerimizden özür diliyoruz, bu zammı yapmak zorunda kaldık.

"ÖZÜR DİLEMESİ GEREKENLER SADECE BİZLER DEĞİLİZ"

Susam fiyatlarının, un fiyatlarının, doğal gaz işçi giderlerinin yüzde 200’lerin üzerinde konmasından dolayı zorunlu bir zam oldu. Herkesten özür diliyorum. Yalnız sadece özür dilemesi gereken bizler değiliz, özür dilemesi gerekenlerde lütfen çıkıp özür dilesinler."