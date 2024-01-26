Bakan Yumaklı duyurdu: Hububat-baklagil ve dane mısır destekleme ödemelerinde tarih belli oldu!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hububat-baklagil ve dane mısır destekleme ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin açıklama yaptı. Destekleme ödemeleri çiftçilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre yatırılacak.

Bakan Yumaklı duyurdu: Hububat-baklagil ve dane mısır destekleme ödemelerinde tarih belli oldu!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Yumaklı, 9 milyar 374 milyon 88 bin lira tutarında tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

DESTEKLEME ÖDEMELERİ HESAPLARA NASIL YATACAK?

Hububat-baklagil ve dane mısır destekleri çiftçilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre, bugün saat 18.00'den 2 Şubat saat 18.00'e kadar, diğer destekler ise tek parça halinde bugün hesaplara aktarılacak.

Bakan Yumaklı duyurdu: Hububat-baklagil ve dane mısır destekleme ödemelerinde tarih belli oldu! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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