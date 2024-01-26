Bakan Yumaklı duyurdu: Hububat-baklagil ve dane mısır destekleme ödemelerinde tarih belli oldu!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hububat-baklagil ve dane mısır destekleme ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin açıklama yaptı. Destekleme ödemeleri çiftçilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre yatırılacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.
Yumaklı, 9 milyar 374 milyon 88 bin lira tutarında tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
DESTEKLEME ÖDEMELERİ HESAPLARA NASIL YATACAK?
Hububat-baklagil ve dane mısır destekleri çiftçilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre, bugün saat 18.00'den 2 Şubat saat 18.00'e kadar, diğer destekler ise tek parça halinde bugün hesaplara aktarılacak.
Kaynak: Gerçek Gündem