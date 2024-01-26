Yerli enerji şirketi: “2024’ün ilk çeyreğinde %52 büyüme hedefliyoruz”

Gelişen ekonomilerde elektrik tüketimi arttıkça, talepler de bu doğrultuda yükseliyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Elektrik Piyasası Raporu da sektörel büyümenin 2024’te de devam edeceğine işaret ediyor. Enerji alanında talebin artmasıyla yatırımlarını hızlandırdıklarını dile getiren yerli enerji şirketi Reges Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünal, işletmelere güvenli ve kesintisiz elektrik tedariği sağlamak için bu yıla dair hedeflerini açıkladı.



Elektrik piyasasında arz ve talep dengesini güvenilir veriler üzerinden inşa ettiklerini söyleyen Mustafa Ünal, “Binden fazla ticari işletmeye elektrik tedariği sağlıyoruz. Rekabetçi fiyatlar sunarak işletmelerin ekonomik yükünü azaltmayı istiyoruz. Kuruluşumuzun üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, tedarik ağımızda 10 kat büyüme elde ettik. 2024’ün ilk çeyreğinde de %52’lik büyüme hedefliyoruz. Saatlik yaklaşık 4 megawatt’lık tüketimimizi bir yılda 35 megawatt’a ulaştırmanın ardından, bunu da mart ayı itibarıyla 54 megawatt’a çıkarmayı planlıyoruz” dedi.



“Elektrik tedariği sürecini yeşillendiriyoruz”



Daha yeşil ve sürdürebilir bir kalkınma modelini esas aldıklarını belirten Mustafa Ünal, “Yenilenebilir enerjiyi önceliklendiriyoruz. Hedefimiz daha yeşil, temiz ve dijital bir enerji piyasası oluşturmak. Elektrik tedariği süreçlerini yeşillendiriyoruz. Sektörünün 2050 hedeflerine giden yolda, ticari işletmelerin bu politikalara dahil olmasına olanak tanıyoruz” ifadelerini kullanarak sözlerine şunları ekledi:



“Teknolojik yatırımlarla verinin doğru analiz edilmesi, analizlerdeki hata payını minimal hale getiriyor. Biz de ticari işletmelerle güvenilir işbirlikleri yapmak için teknolojik ve dijital altyapılara yatırım yapıyoruz. 2024 itibarıyla yenilenebilir enerjiye odaklanıyoruz. Şirketimizdeki tüm araçları elektrikliye çevirmeyi planlıyoruz. İş seyahatleri nedeniyle oluşan karbon ayak izlerini azaltmak da listemizde ilk sıralarda yer alıyor.”



“Çalışan sayımızın %60’ını kadınlar oluşturuyor”



Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP 28) gündemleri arasında yer alan sürdürülebilir bir dünya için kadın istihdamının artırılması yaklaşımına dikkat çeken Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans İşleri Müdürü Dr. Cansu Ünal Öngören ise düşüncelerini şöyle aktardı: “2015’te Paris’te gerçekleştirilen iklim zirvesi sonrasında enerji sektöründe büyük ve radikal değişiklikler oldu. Zirvede vurgulanan önemli konulardan biri de kadın istihdamıydı. Bizim de kadromuzun %60’ını kadınlar oluşturuyor. Önümüzdeki dönemlerde bu oranı artırmak için çalışmalarımız devam ediyor.”