Bakan Işıkhan açıkladı: Zamlı emekli maaşları hesaplara ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yapılan ek zam sonrası hesaplara yatacağı tarihe ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan, "Hiç kuşkusuz emeklilerimiz bu refahı en çok hak edenlerimiz arasında yer almaktadır" dedi.

Son Güncelleme:
Bakan Işıkhan açıkladı: Zamlı emekli maaşları hesaplara ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 'Türkiye Yüzyılının Emektarları Çalıştayı' düzenlendi.

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün ve Memur-Sen Emekliler Komisyon Başkanı Ali Küçükkösen’in de katıldığı çalıştayda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zamlı emekli maaşlarının hesaplara yatacağı tarihe ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Zam oranları Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları, yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacaktır inşallah."

Bakan Işıkhan açıkladı: Zamlı emekli maaşları hesaplara ne zaman yatacak? - Resim : 1

"EMEKLİLER İÇİN HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Emeklileri sadece ekonomik olarak değil sosyal olarak da güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Işıkhan, "2024 Emekliler Yılı kapsamında Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları Programı'nı hayata geçiriyoruz. Bu programı inşallah siz değerli paydaşlarımızla birlikte yürüteceğiz. Bu proje vesilesiyle 22 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği milli iradenin kayıtsız şartsız bir şekilde yanında duran emektarlarımıza ahde vefa görevimizi yerine getireceğiz inşallah. Projemizin 22 yıldır azim ve kararlılıkla sürdürdüğümüz sosyal devlet anlayışımızı perçinleyecek önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra artan emekli sayımız doğrultusunda değişen ve dönüşen ihtiyaç ve talepleri de karşılayacak yeni bir sosyal vizyonu da beraberinde getireceğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında ek 'zam' oyunu!Uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında ek 'zam' oyunu!Ekonomi
SGK uzmanı açıkladı: Ek zam sonrası kök emekli maaşı ne kadar oldu?SGK uzmanı açıkladı: Ek zam sonrası kök emekli maaşı ne kadar oldu?Ekonomi
Erdoğan duyurmuştu: Sefalet ücreti sonrası emekliye yönelik yeni proje!Erdoğan duyurmuştu: Sefalet ücreti sonrası emekliye yönelik yeni proje!Ekonomi
Etiketler
Emekli maaşı Emekli Vedat Işıkhan
Son Güncelleme:
Yerli enerji şirketi: “2024’ün ilk çeyreğinde %52 büyüme hedefliyoruz” Yerli enerji şirketi: “2024’ün ilk çeyreğinde %52 büyüme hedefliyoruz”
Konut satışları durdu, fiyatlar düştü! Konut satışları durdu, fiyatlar düştü!
İstanbul'da berber fiyatlarını enflasyon vurdu! Berber fiyatlarını enflasyon vurdu!
Bakan Yumaklı duyurdu: Hububat-baklagil ve dane mısır destekleme ödemelerinde tarih belli oldu! Destekleme ödemelerinde tarih belli oldu
Böreğin hamur olmasına yol açıyor... Asla bu hatayı yapmayın Böreğin hamur olmasına yol açıyor... Asla bu hatayı yapmayın
Mükemmel poğaça yapmanın sırrıymış! Malzemeler arasında mutlaka olmalı Mükemmel poğaça yapmanın sırrıymış! Malzemeler arasında mutlaka olmalı
ÇOK OKUNANLAR
AKOM resmen açıkladı: İstanbul'a kar geliyor İstanbul'a kar geliyor
Seneler sonra yarışmaya tekrar katıldı: Kısmetse Olur Rabia Karaca'yı görenler tanıyamadı Seneler sonra yarışmaya tekrar katıldı: Kısmetse Olur Rabia'yı görenler tanıyamadı
"Aldatıldım" demişti: Burak Sergen ile Nihan Ünsal boşandı "Aldatıldım" demişti: Ünlü çift boşandı
Emekli maaş zammıyla ilgili yeni iddia: "Herkese zam yapılacak..." Emekli maaş zammıyla ilgili yeni iddia: "Herkese zam yapılacak..."
Erdoğan duyurmuştu: Sefalet ücreti sonrası emekliye yönelik yeni proje! Sefalet ücreti sonrası emekliye yönelik yeni proje!