Bakan Işıkhan açıkladı: Zamlı emekli maaşları hesaplara ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 'Türkiye Yüzyılının Emektarları Çalıştayı' düzenlendi.

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün ve Memur-Sen Emekliler Komisyon Başkanı Ali Küçükkösen’in de katıldığı çalıştayda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zamlı emekli maaşlarının hesaplara yatacağı tarihe ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Zam oranları Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları, yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacaktır inşallah."

"EMEKLİLER İÇİN HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Emeklileri sadece ekonomik olarak değil sosyal olarak da güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Işıkhan, "2024 Emekliler Yılı kapsamında Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları Programı'nı hayata geçiriyoruz. Bu programı inşallah siz değerli paydaşlarımızla birlikte yürüteceğiz. Bu proje vesilesiyle 22 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği milli iradenin kayıtsız şartsız bir şekilde yanında duran emektarlarımıza ahde vefa görevimizi yerine getireceğiz inşallah. Projemizin 22 yıldır azim ve kararlılıkla sürdürdüğümüz sosyal devlet anlayışımızı perçinleyecek önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra artan emekli sayımız doğrultusunda değişen ve dönüşen ihtiyaç ve talepleri de karşılayacak yeni bir sosyal vizyonu da beraberinde getireceğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.