SGK uzmanı açıkladı: Ek zam sonrası kök emekli maaşı ne kadar oldu?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına yapılan ek zam sonrası kök maaş detayına dikkat çekti. Emekli kök maaşlarını tek tek sıralayan Erdursun, "Emeklilere Ocak ayı aylıklarında kök aylığa yüzde 37,57 oranında artış yapıldı" dedi.

Emekli Emekli maaşı Özgür Erdursun
SGK uzmanı açıkladı: Ek zam sonrası kök emekli maaşı ne kadar oldu? - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 Aralık ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,57 oldu.

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SGK uzmanı açıkladı: Ek zam sonrası kök emekli maaşı ne kadar oldu? - Resim: 2

Böylece SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise refah payı hariç en az yüzde 37,57 oranında zam yapılacağı kesinleşti.

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SGK uzmanı açıkladı: Ek zam sonrası kök emekli maaşı ne kadar oldu? - Resim: 3

EMEKLİ MAAŞLARINA EK ZAM

Ancak yaşanan ekonomik kriz sonrası emekli maaşlarına ek zam yapılırken, ilave yüzde 5 artış daha yapıldı.

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SGK uzmanı açıkladı: Ek zam sonrası kök emekli maaşı ne kadar oldu? - Resim: 4

İlave zam sonrası emekli zammı artış oranı yüzde 42,6'ya yükseldi. Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükselttiklerini açıkladı.

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SGK uzmanı açıkladı: Ek zam sonrası kök emekli maaşı ne kadar oldu? - Resim: 5

Bakan Işıkhan’ın açıkladığı yeni ilave zam ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına 5 puan olarak açıklanan refah payı 11,68 olarak güncellendi. Böylece işçi, esnaf, çiftçi emekli aylıklarına zam oranı memur emeklileriyle eşitlendi.

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SGK uzmanı açıkladı: Ek zam sonrası kök emekli maaşı ne kadar oldu? - Resim: 6

Bakan Işıkhan, ek zamdan kaynaklı farkların Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini aktardı.

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SGK uzmanı açıkladı: Ek zam sonrası kök emekli maaşı ne kadar oldu? - Resim: 7

Bu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşı kök ücretini tek tek sıralayarak, şu ifadeleri kullandı:

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SGK uzmanı açıkladı: Ek zam sonrası kök emekli maaşı ne kadar oldu? - Resim: 8

"Emeklilere Ocak ayı aylıklarında kök aylığa yüzde 37.57 oranında artış yapıldı, artış sonrası 7.500 TL'nin altında kalan aylıklar 7.500 TL’ye tamamlandı! En alt aylık 10.000 TL ve yüzde 49.25’e göre emekli aylıkları ve zam farkları sizler için hazırladığım bu tablodaki gibi olacak..."

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SGK uzmanı açıkladı: Ek zam sonrası kök emekli maaşı ne kadar oldu? - Resim: 9

Erdursun'un emekli kök maaşlarına ilişkin hazırladığı tablo yukarıda yer almaktadır:

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