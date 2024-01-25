SGK uzmanı açıkladı: Ek zam sonrası kök emekli maaşı ne kadar oldu?

"Emeklilere Ocak ayı aylıklarında kök aylığa yüzde 37.57 oranında artış yapıldı, artış sonrası 7.500 TL'nin altında kalan aylıklar 7.500 TL’ye tamamlandı! En alt aylık 10.000 TL ve yüzde 49.25’e göre emekli aylıkları ve zam farkları sizler için hazırladığım bu tablodaki gibi olacak..."