SGK uzmanı açıkladı: Ek zam sonrası kök emekli maaşı ne kadar oldu?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına yapılan ek zam sonrası kök maaş detayına dikkat çekti. Emekli kök maaşlarını tek tek sıralayan Erdursun, "Emeklilere Ocak ayı aylıklarında kök aylığa yüzde 37,57 oranında artış yapıldı" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 Aralık ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,57 oldu.
Böylece SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise refah payı hariç en az yüzde 37,57 oranında zam yapılacağı kesinleşti.
EMEKLİ MAAŞLARINA EK ZAM
Ancak yaşanan ekonomik kriz sonrası emekli maaşlarına ek zam yapılırken, ilave yüzde 5 artış daha yapıldı.
İlave zam sonrası emekli zammı artış oranı yüzde 42,6'ya yükseldi. Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükselttiklerini açıkladı.
Bakan Işıkhan’ın açıkladığı yeni ilave zam ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına 5 puan olarak açıklanan refah payı 11,68 olarak güncellendi. Böylece işçi, esnaf, çiftçi emekli aylıklarına zam oranı memur emeklileriyle eşitlendi.
Bakan Işıkhan, ek zamdan kaynaklı farkların Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini aktardı.
Bu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşı kök ücretini tek tek sıralayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Emeklilere Ocak ayı aylıklarında kök aylığa yüzde 37.57 oranında artış yapıldı, artış sonrası 7.500 TL'nin altında kalan aylıklar 7.500 TL’ye tamamlandı! En alt aylık 10.000 TL ve yüzde 49.25’e göre emekli aylıkları ve zam farkları sizler için hazırladığım bu tablodaki gibi olacak..."
Erdursun'un emekli kök maaşlarına ilişkin hazırladığı tablo yukarıda yer almaktadır: