Uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında ek 'zam' oyunu!

Enflasyon ve kur krizi yurttaşın alım gücünü her geçen gün eritirken, eriyen maaşlar emekliyi zor durumda bıraktı.

Söz konusu gelişmeler öncesi Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 Aralık ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,57 oldu. Böylece SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise refah payı hariç en az yüzde 37,57 oranında zam yapılacağı kesinleşti.

EMEKLİ MAAŞLARINA İLAVE ZAM

Ancak yaşanan ekonomik kriz sonrası emekli maaşlarına ek zam yapılırken, ilave yüzde 5 artış daha yapıldı. İlave zam sonrası emekli zammı artış oranı yüzde 42,6'ya yükseldi.

Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükselttiklerini açıkladı.

ZAM ORANI MEMUR EMEKLİLERİ İLE EŞİTLENDİ

Bakan Işıkhan’ın açıkladığı yeni ilave zam ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına 5 puan olarak açıklanan refah payı 11,68 olarak güncellendi. Böylece işçi, esnaf, çiftçi emekli aylıklarına zam oranı memur emeklileriyle eşitlendi.

TBMM'DE KABUL EDİLDİ

Işıkhan’ın açıkladığı yeni ilave zam sonrası emekli maaşlarına yönelik düzenlemeyi içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Böylece, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 49,25 oldu.

"HESABI DOĞRU YAPALIM"

Emekliye ilave zammın yasalaşması sonrası sosyal medya hesabından kök maaş detayına dikkat çeken ekonomist Mustafa Sönmez, "İşçi, Bağ- Kur emeklilerine yüzde 49.2 zam ama kök maaşı 7 bin TL ve altında olup taban maaşı olarak 7 bin 500 TL alanlar için oran yüzde 33 te kaldı. Yani taban maaş 10 bin TL. 7 bin 500 TL alan destekle 10 bin TL alınca artış yüzde 33 olacak. Bu durumda milyonlarca emekli var. Hesabı doğru yapalım" dedi.

EMEKLİYE EK ÖDEME OCAK AYINDAN SONRA

Öte yandan en düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere yükseltildi.

Kaynak: Gerçek Gündem