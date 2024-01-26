Erdoğan duyurmuştu: Sefalet ücreti sonrası emekliye yönelik yeni proje!

Proje kapsamında, emeklilerin sosyal hakları daha da genişletilecek, daha güvende ve huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlayacak adımlar atılacak. Sağlık, eğitim, kültür ve daha birçok alanda emeklilere avantaj sağlayacak yeni hizmetler sunulacağı gündemde yer almaya başladı.