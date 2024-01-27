Big Mac sandviç fiyatları uçtu; uzmanı, TL ve dolar enflasyonu üzerinden hesapladı: Dünya ortalamasının üzerinde!

Piyasalarda enflasyonun daha da yükseleceği endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, TL'nin değer kaybedeceği endişesi, dolar/TL kurunun yükselmesinde etkili oluyor.

Söz konusu gelişmelerle birlikte dolar kuru 30,30 TL sınırını aşarak zirveyi gördü.

TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

TL ise, dolar karşısında eylül ayı başından bu yana günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürdü. Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, aralık ayını yüzde 2,2 kayıpla kapatan TL'de kayıpların hızı, ocak ayında aralık ayına göre bir miktar arttı. TL, 2024 yılı başından bugüne yüzde 2,5 değer kaybetti.

DOLAR VE TL ENFLASYONU

Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından Big Mac sandviç fiyatlarını dolar ve TL enflasyonu üzerinden baz alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Big Mac sandviç fiyatı 180 TL oldu. Son 20 yılın göreli olarak en pahalısı. Dünya ortalamasının yüzde 36 üzerinde. Artık TL değerli diyebiliriz sanırım."

"2 DOLARDAN 6 DOLARA ÇIKMIŞ"

Paylaşımının devamında Kara, "Biz de son iki yılda sandviç fiyatı 2 dolardan 6 dolara çıkmış. Dolar bazında yüzde 200 sandviç enflasyonu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem