Yeni Destek Paketi! Bakan Şimşek Duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda yılı yüzde 44-45 ile hedefin biraz üzerinde tamamlamayı beklediklerini söyledi.

İstanbul’da düzenlenen Turizm Yatırım Forumu’nda konuşan Şimşek, enflasyon konusunda sabırlı olunması gerektiğini, dezenflasyon programını sabır ve kararlılıkla sürdürerek enflasyonu düşürmeyi başaracaklarını ifade etti.

Şimşek'in öne çıkan ifadeleri şunlar oldu:

"Maliye politikası 2025'te daha sıkı olacak, bütçe açığı düşecek. Enflasyonun tek haneye düşmesi programımızın en önemli maddesi. Enflasyonda 2025 yılında düşüş güçlü şekilde devam edecek. Dezenflasyon süreci zaman alıyor, önümüzdeki 2-2,5 yılda enflasyonu tek hanelere düşüreceğiz. Kurdaki oynaklıkta çok ciddi azalma var. Hizmet enflasyonundaki katılık çok fazla. Reel sektörün enflasyon beklentisi gerçekçi değil. Kötümser olmak için hiçbir sebep yok."

TURİZMDE YENİ DESTEK PAKETİ

Bakan Şimşek, turizm sektörüne yönelik yeni bir destek paketini de duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile gerekli görüşmelerin yapıldığını belirten Bakan Şimşek, başta krediler olmak üzere turizm sektörünün 5-6 başlıkta kendilerine aktarıldığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili olan sorunlar üzerinde çalışıldığını dile getiren Şimşek, "Turizm Bakanımız üzerinden ve Cumhurbaşkanınız üzerinden atılacak adımlar önümüzdeki günlerde paylaşılır" dedi.